Chủ tịch, CEO doanh nghiệp đua nhau mua cổ phiếu

TPO - Ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC, ông Đặng Thành Duy - Tổng giám đốc Vinasun đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VNS, ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Vinasun đăng ký mua thêm 5.494.700 cổ phiếu VNS.

Tuần qua, VN-Index tăng 50,33 điểm lên 1.741,32 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt 741 triệu cổ phiếu/phiên, tương đương giá trị đạt 23.758 tỷ đồng/phiên. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 0,74 điểm lên mức 260,65 điểm.

Trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 62,86 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 4.415 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,92 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 65 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 1,52 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 21 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 1-5/12 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng 59,43 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 4.329 tỷ đồng.

Đua nhau mua vào

Ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - đã mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC để nâng sở hữu lên 1,36% vốn điều lệ. Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 10, SMC đã miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Hứa Vũ và bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

7.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC.

SMC bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Phạm Hoàng Anh - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC, ông Hoàng Trung Dũng, ông Nguyễn Ngọc Anh Duy và bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quang Trung, bà Thái Thị Vân Anh.

Ông Phạm Hoàng Anh năm nay 34 tuổi, đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam. Như vậy, sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Anh đã thực hiện mua vào 1 triệu cổ phiếu SMC.

Ông Đặng Thành Duy - Tổng Giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VNS để nâng sở hữu lên 7,94% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/12 đến ngày 8/1/2026.

Hồi giữa tháng 8, ông Duy mua 500.000 cổ phiếu VNS để nâng sở hữu lên 5,73% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Như vậy, nếu giao dịch thành công, ông Duy cùng bên liên quan có thể sở hữu tới 44,77% vốn điều lệ tại Vinasun.

Trước đó, ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị VNS - đăng ký mua thêm 5.494.700 cổ phiếu VNS để nâng sở hữu lên 13,6% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1 - 30/12. Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn và bên liên quan sẽ sở hữu gần 25% vốn điều lệ tại Vinasun.

4.jpg
Lãnh đạo Vinasun liên tục mua vào cổ phiếu VNS. Ảnh: Internet.

Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Tôn Đông Á (mã chứng khoán: GDA). Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính vốn hoá của Tôn Đông Á đang là 2.400 tỷ đồng. Ngoài ra, Tôn Đông Á vừa phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 30%.

Thu ngàn tỷ từ cổ phiếu

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - mã chứng khoán: POW) cho biết, ngày 11/12 sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PV Power dự kiến phát hành hơn 281 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua với tỷ lệ 100:12, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 12 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là hơn 2.810 tỷ đồng, PV Power sẽ dùng để tài trợ vốn chủ sở hữu cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Bên cạnh đó, POW dự kiến phát hành gần 94 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới. Ngoài ra, PV Power phát hành hơn 351 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15%.

1.jpg
PV Power thu được hàng ngàn tỷ đồng từ 3 đợt chào bán cổ phiếu.

Ngày 17/12, Công ty CP Thủy sản Cà Mau (mã chứng khoán: CAT) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức lần 1/2025 và thực hiện quyền mua cổ phiếu. Theo đó, Thủy sản Cà Mau sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng tổng số tiền chi trả khoảng 14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CAT dự kiến phát hành hơn 4,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 46 tỷ đồng, Thủy sản Cà Mau sẽ dùng để thanh toán các khoản vay đến hạn tại BIDV chi nhánh Cà Mau.

Công ty CP Bến xe Miền Tây (mã chứng khoán: WCS) vừa thông báo, ngày 16/12 sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 166,66%. Với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bến xe Miền Tây sẽ phải chi khoảng 50 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Duy Quang
Duy Quang

