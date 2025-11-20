Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Mọi sự chú ý đổ dồn vào cổ phiếu một hãng hàng không

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (20/11) là phiên đáo hạn phái sinh tháng 11, phiên giao dịch khép lại “chùng xuống” khi dòng tiền thận trọng. Cổ phiếu VJC của Vietjet Air gây chú ý khi ngược dòng thị trường, tăng trần.

Sắc đỏ chiếm ưu thế, tuy nhiên, VN-Index vẫn đi lên khi những cổ phiếu đủ sức nặng tiếp tục đứng ra “gánh” thị trường. Thị trường phân hóa sâu, dòng tiền yếu nhưng trụ mạnh và thị trường chỉ đứng vững nhờ hai cái tên: VIC và VJC.

Dù vậy, trong bối cảnh đáo hạn phái sinh và thanh khoản thấp, việc VN-Index vẫn giữ được đà tăng là tín hiệu tích cực.

screen-shot-2025-11-20-at-170015.png
VN-Index tăng điểm phụ thuộc đáng kể vào lực kéo của cổ phiếu trụ.

Đứng đầu nhóm dẫn dắt chỉ số tiếp tục là VIC, tăng 3,4%, đóng góp tới 6,7 điểm. Cổ phiếu trở thành tâm điểm nâng đỡ thị. Thanh khoản VIC còn vượt hôm qua, thể hiện lực cầu chủ động và bền bỉ suốt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Nhóm bất động sản cũng có phần tích cực hơn thị trường chung, với nhóm Vingroup, DXG, KBC, PDR, DIG tăng giá…

VJC gây chú ý khi tăng trần từ cuối phiên sáng, bảo toàn thành quả đến cuối phiên, đóng góp thêm 1,76 điểm. Đây cũng là phiên thanh khoản tăng mạnh, đưa VJC trở lại vùng đỉnh.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự tích cực ở VPB, HDB, “ngược dòng” so với sắc đỏ áp đảo toàn ngành. Ngược lại, áp lực điều chỉnh đến từ thép và bán lẻ: HPG giảm 1,27% lấy 0,59 điểm của chỉ số; MWG giảm 1,7%, CTG và TCB cũng lùi nhẹ khiến VN-Index mất thêm khoảng 0,6 điểm.

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên đến từ khối ngoại. Sau 11 phiên bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài quay lại gom mạnh trong 30 phút cuối, đảo chiều sang mua ròng hơn 244 tỷ đồng. VPB được gom gần 181 tỷ đồng; SSI và VIC cũng vào top mua ròng trên 100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VCI tiếp tục bị bán mạnh nhất, giá trị bán ròng 172 tỷ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,99 điểm (0,42%) lên 1.655,99 điểm. HNX-Index giảm 0,8 điểm (0,3%) xuống 264,23 điểm. UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (0,11%) xuống 119,51 điểm. Thanh khoản HoSE chỉ 19.675 tỷ đồng, giảm 19% so với phiên trước.

Việt Linh
#Chứng khoán #VN-Index #VIC #VJC #thị trường #giao dịch #dòng tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục