Kinh tế

Google News

Cổ phiếu tăng nóng bị bán mạnh

TPO - VN-Index nới rộng đà giảm trong phiên chiều 19/11. Đồng loạt nhóm vốn hoá lớn điều chỉnh, cổ phiếu nhỏ, vừa cũng ngập trong sắc đỏ, HAG giảm sát giá sàn.

Sau 3 phiên hồi phục, phiên giao dịch hôm nay ghi nhận áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản và chứng khoán - những nhóm chi phối mạnh nhất đến diễn biến thị trường.

Ngân hàng là tâm điểm điều chỉnh khi VPB, VCB và TCB trở thành ba mã tác động tiêu cực nhất. Các mã khác như MBB, MSB, SHB cũng giảm giá, phản ánh tâm lý thận trọng rõ rệt trong nhóm dẫn dắt. Ngược dòng trong nhóm ngân hàng, HDB là đầu kéo tích cực nhất, tuy nhiên không đủ cân bằng lại áp lực bán.

screen-shot-2025-11-19-at-165954.png
Sắc đỏ bao phủ nhóm VN30.

Ở nhóm chứng khoán, áp lực chốt lời tăng mạnh. SSI, VND, VIX giảm trên diện rộng, trong đó VIX và VND mất gần 4%. Sắc đỏ cũng bao trùm các cổ phiếu bất động sản khi DXG, CEO, GEX, NVL… đồng loạt giảm giá sau nhịp phục hồi trước đó. VIC là điểm sáng hiếm hoi nhưng mức tăng nhẹ không đủ cân bằng xu hướng toàn ngành.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ và midcap giảm mạnh hơn thị trường chung. HAG giảm 6,4% trước áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành vẫn giữ được sắc xanh. HPG tiếp tục hút dòng tiền mạnh, trở thành tâm điểm của nhóm thép khi duy trì đà tăng và được khối ngoại mua ròng liên tiếp nhiều phiên.

Nhóm phân bón và hóa chất cũng giao dịch tích cực hơn mặt bằng chung, với DCM, DPM và DBC tăng giá, dù mức đóng góp lên thị trường không lớn. VNM quay lại sắc xanh, trong khi HDB là điểm sáng nổi bật của nhóm ngân hàng nhờ mức tăng gần 3%, trở thành lực đỡ đáng kể trong bối cảnh dòng tiền vẫn tập trung vào một số mã riêng lẻ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,92 điểm (0,66%), xuống 1.649 điểm. HNX-Index giảm 2,33 điểm (0,87%) xuống 265,03 điểm. UPCoM-Index giảm 0,36 điểm (0,3%) xuống 119,64 điểm.

Thanh khoản HoSE hơn 23.500 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng gần 720 tỷ đồng, tập trung vào DGC, VND, MWG, MBB…

Việt Linh
#VN-Index #chứng khoán #ngân hàng #bất động sản #thị trường

