Kinh tế

Cổ phiếu Novaland, Hoàng Anh Gia Lai gây chú ý

Việt Linh
TPO - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới tương đối hứng khởi khi VN-Index tăng gần 19 điểm, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. NVL và HAG tiếp tục gây chú ý với mức tăng trần.

Phiên sáng 17/11 mở cửa trong trạng thái hứng khởi, sắc xanh nhanh chóng áp đảo trên bảng điện. VN-Index liên tục nới rộng đà tăng, nhưng diễn biến chung của thị trường vẫn thiếu sự bùng nổ do thanh khoản chỉ nhích nhẹ so với cuối tuần trước. Đây được xem là tín hiệu cải thiện, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần quay trở lại, nhưng vẫn còn thận trọng .

Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Mã này đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index, trở thành trụ cột nâng đỡ chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch. VIC kết phiên tăng 2,8% lên 217.000 đồng/cổ phiếu - dù chưa phải mức giá cao nhất trong ngày. Xếp sau VIC trong nhóm dẫn dắt là VHM, HPG, GVR, MSN… góp phần củng cố xu hướng tăng với tổng cộng 28/30 mã VN30 giữ sắc xanh.

screen-shot-2025-11-17-at-162054.png
Sắc xanh lan toả diện rộng. Dữ liệu: Vietstock.

Trên HoSE, hơn 220 cổ phiếu tăng giá, cho thấy mức độ lan tỏa rộng của dòng tiền. Hầu hết nhóm ngành đều giao dịch tích cực. Dù một số mã vốn hóa lớn thu hẹp đà tăng vào buổi chiều, nhóm midcap vẫn duy trì nhịp tăng ổn định và không chịu ảnh hưởng từ biến động từ các mã vốn hoá lớn.

Nhóm bất động sản trở thành điểm nhấn khi NVL bất ngờ chạm trần ngay đầu phiên sáng. Đây là phiên tăng trần thứ ba trong bốn phiên tăng giá gần nhất của cổ phiếu này. Sự hưng phấn lan sang loạt mã cùng ngành như CII, CEO, DIG, GEX, PDR, DXG, KDH…

Cổ phiếu chứng khoán cũng có phiên giao dịch tích cực với mức tăng phổ biến 1-2%. Trong khi đó, nhóm bán lẻ ghi nhận diễn biến khởi sắc khi DGW tăng trần lên 42.700 đồng/cổ phiếu; các mã MWG, FRT cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Đáng chú ý, HAG tiếp tục nối dài mạch tăng trần. Cổ phiếu liên quan bầu Đức hút mạnh dòng tiền sau thông tin doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư và lên kế hoạch đưa các công ty thành viên niêm yết trong thời gian tới.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,96 điểm (1,16%) lên 1.654,42 điểm. HNX-Index tăng 0,4% lên 268,69 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,47% lên 120,66 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 21.100 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Điểm trừ hôm nay vẫn là hoạt động bán ròng của khối ngoại với giá trị hơn 974 tỷ đồng, tập trung bán các mã STB, VHM, VRE và VCI.

Việt Linh
#chứng khoán #VN-Index #cổ phiếu lớn #thị trường #đầu tư #bất động sản

