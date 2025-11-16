Công ty tăng vốn nhanh nhất ngành bất động sản sắp lên sàn HoSE

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 200 triệu cổ phiếu RGG của Công ty CP Regal Group. Trước đó, Regal Group đã hoàn tất chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Tuần qua, VN-Index tăng 36,36 điểm lên 1.635,46 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE đạt trung bình 713 triệu cổ phiếu/phiên, giảm hơn 17% so với tuần trước đó. Giá trị giao dịch bình quân đạt 21.183 tỷ đồng/phiên, giảm hơn 16%. Tương tự, HNX-Index cũng tăng 7,5 điểm lên mức 267,61 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5 phiên liên tiếp với 90,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 2.289 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng hơn 7,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 163 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 2,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 299 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 10 - 14/11 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 100,88 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 2.752 tỷ đồng.

Niêm yết 200 triệu cổ phiếu

HoSE vừa nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 200 triệu cổ phiếu RGG của Công ty CP Regal Group. Trước đó, Regal Group đã được chấp thuận giao dịch trên Upcom từ ngày 30/10, với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, dù thị giá tăng mạnh nhưng thanh khoản cổ phiếu RGG rất thấp, trung bình chỉ dưới 3.000 cổ phiếu/phiên.

HoSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 200 triệu cổ phiếu RGG của Công ty CP Regal Group. Ảnh: RGG.

Trước khi giao dịch trên Upcom, Regal Group đã hoàn tất chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Sau khi tăng vốn, cơ cấu cổ đông lớn của RGG gồm Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS) nắm 55% vốn, ông Trần Ngọc Thành sở hữu 15% vốn, ông Lương Trí Thìn nắm 5,17% vốn, còn lại 24,83% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ.

Regal Group có tiền thân là Công ty CP Đất Xanh Miền Trung, thành lập năm 2011 và đổi tên thành Regal Group từ tháng 3/2023. Khi mới thành lập, vốn điều lệ của RGG chỉ 6 tỷ đồng. Sau hơn 14 năm, Regal Group đã 15 lần tăng vốn liên tiếp, nâng lên 2.000 tỷ đồng - tức tăng 332 lần. Tốc độ tăng vốn điều lệ của RGG thuộc nhóm nhanh bậc nhất ngành bất động sản khối tư nhân.

Nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán thêm 1,35 triệu cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) để giảm sở hữu về 9,88% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua vào 500.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua vào 150.000 cổ phiếu.

Trước đó, trong ngày 25/8, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 3,9 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 29/8, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,75 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 22/9, nhóm Dragon Capital bán ra 1,25 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 25/9, nhóm Dragon Capital bán thêm 2,2 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 14/10, nhóm Dragon Capital bán ra 1,3 triệu cổ phiếu DXG. Ngày 17/10, nhóm Dragon Capital đã bán thêm 6.058.634 cổ phiếu DXG. Ngày 29/10, nhóm Dragon Capital bán thêm 1,8 triệu cổ phiếu DXG.

Tương tự, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 200.000 cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) để giảm sở hữu về 4,98% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Hoá chất Đức Giang. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 300.000 cổ phiếu và quỹ Norges Bank mua vào 100.000 cổ phiếu.

Masan Consumer phát hành 238 triệu cổ phiếu thưởng

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán: MCH) vừa thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Masan Consumer sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1.000:225, có nghĩa cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 225 cổ phiếu mới.

Masan Consumer sẽ phát hành thêm gần 238 triệu cổ phiếu thưởng. Ảnh: MCH.

Với hơn 1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer dự kiến phát hành thêm gần 238 triệu cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ sau phát hành lên 12.945 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối hơn 3.835 tỷ đồng.

Hôm 5/11, HoSE thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của MCH. Cụ thể, với vốn điều lệ hơn 10.676 tỷ đồng, Masan Consumer sẽ đăng ký niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu trên sàn HoSE. Tổ chức tư vấn đăng ký niêm yết là Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors - cổ đông lớn của Công ty CP Cảng Xanh VIP (mã chứng khoán: VGR) thông báo đã mua vào thành công 4,7 triệu cổ phiếu VGR nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Sau giao dịch, Quản lý quỹ Leadvisors đã nâng tỷ lệ sở hữu VGR lên 13,7% vốn điều lệ, tương ứng 11,265 triệu cổ phiếu. Quản lý quỹ Leadvisors trở thành cổ đông lớn tại VGR từ ngày 14/7 sau khi mua mới hơn 5 triệu cổ phiếu, tương ứng 7,98% vốn.

Bà Lê Thị Vi Na vừa bán ra 1.391.000 cổ phiếu RYG của Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC - mã chứng khoán: RYG) để giảm sở hữu về 2,22% vốn điều lệ. Sau giao dịch, bà Vi Na không còn là cổ đông lớn tại Royal Invest JSC.