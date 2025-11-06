Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Sắp có thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử?

Duy Quang
TPO - Tập đoàn Vingroup xin ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu - quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi lên hơn mức 77.000 tỷ đồng.

Lớn nhất lịch sử

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đáng chú ý, tài liệu của Vingroup có nội dung về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn.

Theo đó, Vingroup dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1:1. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu thưởng có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Vingroup hiện là doanh nghiệp lớn nhất toàn sàn chứng khoán với vốn hóa gần 800.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng gấp 5 lần và đang ở vùng đỉnh lịch sử. Ở phiên giao dịch ngày 6/11, cổ phiếu VIC ở mức 210.000 đồng/cổ phiếu.

2.jpg
Vingroup dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu.

9 tháng năm nay, Vingroup đạt tổng doanh thu thuần hợp nhất 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm nay.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với ngày 31/12/2024.

Những thương vụ nghìn tỷ

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, Becamex IIDCthực hiện chào bán 300 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá trên HoSE với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 28/4 tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ áp thuế đối ứng, BCM đã hoãn kế hoạch đấu giá cổ phiếu trên HoSE, do cổ phiếu giảm sàn 4 phiên liên tiếp.

Nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng, vượt xa đợt đấu giá đình đám của Vietcombank cuối năm 2007 khi huy động thành công hơn 10.500 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) thông báo chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, có nghĩa cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền mua 3 cổ phiếu mới.

2-8996.jpg
Hàng loạt doanh nghiệp, ngân hàng liên tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong thời gian gần đây.

Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) khởi động lại kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1.000:232 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về 1.800 tỷ đồng từ quý III năm nay đến quý I/2026.

Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) muốn phát hành riêng lẻ hơn 93 triệu cổ phiếu với giá 18.600 đồng/cổ phiếu, huy động 1.739 tỷ đồng cho dự án DatXanh Homes Parkview tại TPHCM.

Ở lĩnh vực tài chính, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) sẽ phát hành hơn 197 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 8%. Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 1.973 tỷ đồng. Hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng thêm gần 1.973 tỷ đồng, từ 24.658 tỷ đồng lên hơn 26.630 tỷ đồng.

Nam A Bank (mã chứng khoán: NAB) phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, Vietbank (mã chứng khoán: VBB) chốt danh sách cổ đông hưởng quyền để phát hành hơn 107 triệu cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đợt 2, Vietbank phát hành thêm gần 271 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 33% so với vốn điều lệ đã tăng sau đợt 1. Nếu hoàn thành cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank sẽ tăng từ 7.139 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.

Duy Quang
