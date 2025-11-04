Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Cổ phiếu bất động sản 'gánh sóng', VN-Index tăng mạnh

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch ngày 4/11 khép lại với dấu hiệu tích cực sau hơn hai tuần điều chỉnh liên tục. VN-Index bật tăng mạnh hơn 34 điểm, tương đương 2,12%, lên gần 1.652 điểm, đánh dấu phiên hồi phục sau chuỗi ngày giảm mạnh.

Tâm điểm của thị trường hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu bất động sản, khi sắc xanh và tím lan tỏa khắp bảng điện tử. Toàn ngành ghi nhận 46 mã tăng giá, 10 mã tăng trần, chỉ 17 mã giảm, không có mã nào giảm sàn. Đây là nhóm có mức tăng mạnh nhất trong phiên với 2,74%, góp phần kéo chỉ số chung bật mạnh trở lại.

Sau phiên sáng khá ảm đạm, nhóm bất động sản tăng tốc mạnh mẽ vào buổi chiều. Hàng loạt cổ phiếu “nổi sóng” với sắc tím như DXG (+6,9%), CEO (+9,61%), PDR (+6,78%), VRE (+6,86%), TCH (+6,95%), DIG (+6,99%), HDC (+6,87%). Nhiều mã khác cũng ghi nhận đà tăng đáng kể trong biên độ 3 - 5% như KDH (+4,71%), KHG (+4,69%), NVL (+3,88%), KBC (+4,24%), NLG (+3,24%), IJC (+4,22%)…

anh-man-hinh-2025-11-04-luc-160459.png
Nhiều cổ phiếu bật tăng trở lại (ảnh: N.M).

Đáng chú ý, VIC của Vingroup là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho VN-Index trong phiên hôm nay, khi góp tới 4,95 điểm tăng. Mã này tăng 2,87%, lên 201.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập lại mốc 200.000 đồng/cổ phiếu sau thời gian dài. Cùng họ, VHM cũng tăng 1,73%, lên 100.200 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm 1,58 điểm vào chỉ số chung.

Ngoài bất động sản, nhóm chứng khoán và thép cũng đồng loạt phục hồi mạnh sau giai đoạn bị bán tháo. Nhiều cổ phiếu chứng khoán như SSI, VND, HCM, MBS tăng từ 3-6%, trong khi nhóm thép như HPG, HSG, NKG cũng đồng loạt bật xanh.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán chỉ còn tập trung ở một vài mã bất động sản khu công nghiệp như IDC (-0,26%), SZC (-0,16%), LDG (-1,45%), SIP (-0,88%) - song mức giảm không đáng kể, cho thấy lực cung đã được hấp thụ.

Diễn biến trong ngày cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại sau chuỗi phiên giảm sâu. Dù đầu phiên sáng, thị trường vẫn chịu sức ép khi điều chỉnh mạnh ở nhóm xây dựng, bán lẻ, công nghệ, nhưng đến cuối phiên, dòng tiền bắt đáy quay lại mạnh mẽ, giúp chỉ số đảo chiều ngoạn mục.

Giới phân tích nhận định, phiên tăng điểm hôm nay có thể xem là tín hiệu xác nhận vùng đáy ngắn hạn của VN-Index. Thanh khoản được cải thiện, lực cầu chủ động gia tăng cho thấy niềm tin đang quay trở lại, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu bất động sản và bluechip đầu ngành.

Nếu đà phục hồi tiếp tục được duy trì trong vài phiên tới, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy - hồi phục mới, hướng đến vùng kháng cự quanh 1.670-1.680 điểm.

Ngọc Mai
#VN-Index #bất động sản #hồi phục thị trường #cổ phiếu bluechip #thị trường chứng khoán #tăng điểm #đáy ngắn hạn

