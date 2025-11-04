Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng bật tăng trở lại

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (4/11), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên mốc 149 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn cao nhất 149,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 147 - 149 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 147,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 146,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC lấy lại mốc 149 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC giữa các doanh nghiệp ở mức 1,5 - 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng trở lại. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Giá vàng nhẫn tại đơn vị này cao hơn cả vàng miếng.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý được niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng; giá vàng nhẫn Doji 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.996 USD/ounce, tăng 18 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới liên tục tăng giảm thất thường những ngày qua. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Theo đó, khi giá vàng thế giới giảm, trong nước sẽ điều chỉnh mạnh hơn.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.093 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.075 - 26.347 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #vàng nhẫn #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #vàng trong nước #thị trường vàng

