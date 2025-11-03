Giá vàng tuần này tiếp tục giảm?

TPO - Sáng nay (3/11), giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce. Nhiều dự đoán, giá vàng trong nước sẽ theo đà giảm mạnh trong tuần này.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Giá vàng nhẫn có mức giảm mạnh hơn vàng miếng trong 1 tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 3,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn vàng miếng trong vòng 1 tuần qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC niêm yết 146,4 - 148,43 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.978 USD/ounce, giảm 25 USD/ounce so với sáng qua (tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng).

Giá vàng thế giới đã có một đợt điều chỉnh giảm mạnh trong 1 tuần qua sau khi giá giao ngay đạt đỉnh hơn 4.380 USD/ounce, với mức tăng hơn 60% kể từ cuối năm ngoái. Trong tuần này, giá vàng vẫn dự báo giảm.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong quý III và triển vọng của vàng vẫn tiếp tục lạc quan trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.093 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.075 - 26.347 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD, mức cao hơn nhiều so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng.