Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng giảm, đồng USD mạnh lên, Fed phát tín hiệu thận trọng

Hồng Nhung

TPO - Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 31/10 khi đồng USD tăng giá, giữa bối cảnh giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống còn 4.011,60 USD/ounce, nhưng vẫn tăng khoảng 4% trong tháng. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ nhích nhẹ 0,1%, lên 4.021,20 USD/ounce.

Ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade - nhận định: Chủ tịch Fed đã thể hiện quan điểm khá ‘diều hâu’ trong tuần này, điều đó không có lợi cho vàng. Khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12 giờ đây không còn chắc chắn như trước, khiến đồng USD mạnh lên và làm triển vọng của vàng trở nên khó đoán hơn.

Chỉ số USD Index (DXY) hiện neo gần mức cao nhất trong 3 tháng, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngày 30/10, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, lần thứ 2 trong năm nay, đưa lãi suất xuống khoảng 3,75%-4,00%. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau đó đã khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách trong cuộc họp tháng 12.

vytmr5bgd5oj7dwcnks23fmwbm-11zon.jpg
Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 31/10 khi đồng USD tăng giá.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư hiện chỉ còn dự đoán 74,8% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, giảm mạnh so với mức 91,1% hồi tuần trước.

Trên mặt trận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đồng ý giảm thuế với Trung Quốc để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh trong việc kiểm soát buôn bán fentanyl trái phép, tăng mua đậu tương Mỹ và duy trì xuất khẩu đất hiếm, đây là động thái được xem là góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Ấn Độ, giá vàng trong tuần này bị bán ra với mức chiết khấu lần đầu tiên trong 7 tuần, trong khi sự điều chỉnh nhẹ của giá giúp kích thích hoạt động giao dịch tại các trung tâm vàng lớn khác ở châu Á.

Trên các sàn kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 49,1 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.621,60 USD, và palladium tăng 1,2% lên 1.462,43 USD/ounce.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #giá vàng thế giới #giá vàng #đồng USD tăng #world gold price

Xem thêm

Cùng chuyên mục