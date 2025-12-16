Khởi công dự án Nhà ở xã hội HUD – Phú Mỹ: Thêm điểm tựa an cư cho người lao động Quảng Ngãi

Hòa trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 16/12/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Lễ khởi công xây dựng giai đoạn 1 dự án Nhà ở xã hội HUD – Phú Mỹ tại Khu đô thị mới Phú Mỹ (phường Cẩm Thành và xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi). Dự án không chỉ góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng, Nhà nước mà còn mở ra cơ hội an cư bền vững cho hàng trăm hộ gia đình có thu nhập trung bình, thấp trên địa bàn.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tham dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá cao nỗ lực của Tổng công ty HUD trong việc chủ động triển khai các dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ngãi – địa phương đang trên đà đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ, với nhu cầu nhà ở cho người lao động ngày càng gia tăng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Tổng công ty HUD trong lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Phú Mỹ.

Khu đô thị kiểu mẫu giữa lòng Quảng Ngãi

Quảng Ngãi nằm ở trung tâm miền Trung, nơi giao hòa giữa núi non và biển cả, giữa truyền thống văn hóa lâu đời và nhịp sống hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ. Với bờ biển dài hơn 130 km cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê, sông Trà Khúc, Quảng Ngãi không chỉ là vùng đất giàu bản sắc mà còn là điểm sáng phát triển công nghiệp, với hạt nhân là Khu kinh tế Dung Quất – trung tâm lọc hóa dầu và công nghiệp trọng điểm quốc gia.

Trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh, Khu đô thị mới Phú Mỹ được xác định là một trong những dự án trọng điểm, góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Được tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng giao nhiệm vụ, Tổng công ty HUD đã đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Phú Mỹ với quy mô khoảng 123 ha tại phường Cẩm Thành và xã An Phú.

Công nhân và máy móc sẵn sàng thi công ngay sau lễ khởi công

Từ một vùng ven đô còn nhiều khó khăn, Phú Mỹ đang từng bước “thay da đổi thịt”, trở thành khu đô thị kiểu mẫu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Dự án sở hữu công viên trung tâm rộng 8,7 ha, hồ nước 3,4 ha, các khu biệt thự, nhà liền kề, trung tâm thương mại, trường học, nhà trẻ, trung tâm thể thao và đặc biệt là quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Tuyến phố trung tâm rộng 50 m – lớn nhất trên địa bàn – cùng hệ thống giao thông nội khu hiện đại đã tạo nên một quần thể đô thị hài hòa, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Dự án được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu hóa không gian sử dụng, tận dụng hiệu quả ánh sáng và thông gió tự nhiên. Dù là nhà ở xã hội, song theo định hướng của HUD, chất lượng công trình và hệ thống tiện ích không thua kém các dự án nhà ở thương mại. Cư dân tương lai sẽ được thụ hưởng các tiện ích đồng bộ như bãi đỗ xe rộng rãi, khu vui chơi trẻ em, không gian xanh thư giãn, hồ bơi, cùng hệ thống quản lý vận hành và an ninh khép kín với camera giám sát hiện đại, kiểm soát xe thông minh.

Không chỉ là nơi “che mưa, che nắng”, Nhà ở xã hội HUD – Phú Mỹ được kỳ vọng hình thành cộng đồng cư dân văn minh, năng động, tạo điều kiện để người lao động an cư, yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.

Tại Lễ khởi công, đại diện Tổng công ty HUD trao tặng tỉnh Quảng Ngãi 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước

Việc khởi công dự án Nhà ở xã hội HUD – Phú Mỹ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và trách nhiệm xã hội của Tổng công ty HUD – doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng – trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội.

Với hơn 36 năm hình thành và phát triển, HUD đã ghi dấu ấn tại nhiều địa phương trên cả nước với tổng diện tích nhà ở hơn 8,5 triệu m² sàn, mang lại nơi an cư cho hàng vạn hộ gia đình. Riêng lĩnh vực nhà ở xã hội, đến nay HUD đã hoàn thành gần 300.000 m² sàn, tương đương khoảng 3.500 căn hộ, đóng góp quan trọng vào quỹ nhà ở xã hội quốc gia.

Theo lãnh đạo Tổng công ty HUD, ngay sau lễ khởi công, các đơn vị liên quan sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, sớm hoàn thành, bàn giao nhà cho người dân theo đúng mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn 2025 – 2030, HUD đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 16.800 căn hộ nhà ở xã hội với tổng diện tích 1,5 triệu m² sàn, góp phần hiện thực hóa Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư và đáp ứng nhu cầu an cư chính đáng của người dân. Riêng năm 2025, cùng với dự án HUD – Phú Mỹ, HUD đã và đang khởi công 7 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM với gần 1.900 căn hộ.