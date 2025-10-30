Giá vàng tăng cao, vì sao chưa vội nhập?

TPO - Trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm nhập khẩu vàng, nhằm tăng cung, ổn định giá và thị trường vàng. Tuy nhiên, chuyên gia nói, việc nhập vàng chưa nên làm ngay, bởi cơ quan quản lý phải kiểm soát rủi ro và duy trì ổn định kinh tế.

Theo Nghị định 232 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu là 50.000 tỷ đồng.

Theo Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về nhập vàng, thời hạn xây dựng, cấp hạn mức xuất khẩu, việc nhập khẩu vàng chậm nhất là vào ngày 15/12 hằng năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 30/10, đại diện Tập đoàn Doji cho biết, hiện doanh nghiệp đang làm thủ tục liên quan đến việc nhập vàng và cũng chưa biết số lượng nhập cụ thể là bao nhiêu. Một ngân hàng trong nhóm Big 4 tiết lộ, phía ngân hàng cũng đang làm thủ tục theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Theo tính toán, ngân hàng này được cấp khoảng 1,4 tấn vàng và nếu nhanh nhất thì vào khoảng cuối năm nay sẽ có vàng bán ra thị trường.

Hiện tại, giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới tới 20 triệu đồng/lượng (ảnh: Như Ý).

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy - Đại học Nguyễn Trãi - cho biết, câu chuyện “có nên nhập vàng ngay khi giá đang tăng cao” không chỉ là vấn đề kỹ thuật của thị trường vàng, mà là bài toán chiến lược trong điều hành kinh tế vĩ mô và quản trị niềm tin quốc gia. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn cho nhập vàng sớm để bình ổn giá, giảm chênh lệch giá giữa thị trường trong nước và thế giới. Tuy nhiên, về dài hạn, sự thận trọng là cần thiết, thể hiện tư duy điều hành hướng đến ổn định, bền vững và hài hòa lợi ích.

"Vàng không chỉ là hàng hóa, mà còn là tài sản tài chính mang tính đặc thù - gắn liền với tâm lý hướng đến sự an toàn. Khi giá vàng quốc tế biến động mạnh, nếu mở cửa nhập khẩu ồ ạt, doanh nghiệp có thể phải mua ở vùng giá cao, làm tăng rủi ro và tạo áp lực lên tỷ giá do nhu cầu ngoại tệ đột ngột gia tăng.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ niềm tin đồng nội tệ, việc Ngân hàng Nhà nước quy định thời hạn nhập khẩu vàng đến tháng 12 để tổng hợp, đánh giá và cấp phép nhập khẩu vàng là bước đi thận trọng, có tính toán chiến lược - tránh tạo sóng tâm lý ngắn hạn, đồng thời giữ ổn định cân đối ngoại hối", ông Huy nói.

Theo ông Huy, cần nhìn nhận giá vàng trong nước cao không chỉ vì thiếu cung vật chất, mà còn do cấu trúc thị trường chưa thực sự cạnh tranh và tâm lý tích trữ ăn sâu trong xã hội. Vì vậy, giải pháp căn cơ không nằm ở việc nhập vàng bằng mọi giá, mà quan trọng ở chỗ xây dựng một thị trường minh bạch, hiện đại và chuyển hóa nhận thức tài chính của người dân.

Vị chuyên gia cho rằng, trong dài hạn, chính sách vàng cần đi đôi với chiến lược chuyển hướng tâm lý tích trữ vàng sang đầu tư sản xuất - kinh doanh. Cần giúp người dân hiểu rằng thay vì “để vốn nằm yên trong vàng”, có thể chuyển nguồn lực đó vào đầu tư chứng khoán, trái phiếu, quỹ mở hoặc khởi nghiệp kinh doanh, góp phần tạo ra giá trị và việc làm thực tế cho nền kinh tế. Đây không chỉ là chuyển dịch hành vi cá nhân, mà là bước chuyển hóa tư duy phát triển quốc gia - từ tích trữ tài sản sang tạo ra giá trị.

Ở tầm vĩ mô, Nhà nước nên tiếp tục đa dạng hóa kênh đầu tư an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thị trường vốn. Khi người dân có nhiều lựa chọn đầu tư sinh lời hợp pháp, hấp dẫn và tin cậy, tự khắc nhu cầu tích trữ vàng sẽ giảm.