Thị trường vàng luôn diễn biến rất phức tạp, bản chất do đâu?

TPO - "Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng vẫn cứ loay hoay ứng phó, càng tác động, can thiệp càng tuột xa mục tiêu quản lý. Vậy bản chất vấn đề ở đây là gì? Do thể chế hay do tổ chức thực hiện?”, đại biểu Quốc hội nêu vấn đề.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, hôm nay (30/10), đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Nội dung này đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong ngày 29/10. Đề cập đến thị trường vàng, đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng, vấn đề này Quốc hội đã nói từ 2 - 3 nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, đến bây giờ thị trường vàng diễn biến vẫn rất phức tạp, gây rủi ro cho ổn định kinh tế, tài chính, tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, nhưng vẫn cứ loay hoay ứng phó, càng tác động, can thiệp càng tuột xa mục tiêu quản lý.

“Vậy bản chất vấn đề ở đây là gì? Do thể chế hay do tổ chức thực hiện?”, ông Đồng nêu vấn đề.

Thị trường vàng diễn biến phức tạp trong thời gian qua.

Theo đại biểu, nếu do thể chế, câu hỏi đặt ra: Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc biệt để xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và đã trao quyền để được điều chỉnh một số quy định của luật.

“Nghị quyết do Chính phủ trình, vậy quyền này đã được sử dụng như thế nào? Nếu quyền được sử dụng có hiệu quả về những vấn đề trên, chúng tôi mong muốn cần được giải quyết ngay hay là tiếp tục rà soát để sửa tiếp Nghị quyết này?”, ông Đồng nêu rõ.

Liên quan đến thị trường vàng, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn Cần Thơ) đánh giá: thời gian qua, thị trường vàng diễn biến phức tạp, giá chênh lệch lớn so với thế giới. Trong bối cảnh đó, Chính phủ cần quản lý mặt hàng vàng linh hoạt, hiệu quả.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị cần hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh và quy định về hạn mức xuất nhập khẩu vàng. Đại biểu đoàn Cần Thơ cũng lưu ý nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, tạo nền móng cho thị trường vàng minh bạch, chuyên nghiệp.

Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp, đại biểu Quốc hội cũng lưu ý về nguy cơ dòng tiền chuyển hướng vào các tài sản tích trữ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cao. Nếu tăng trưởng hai con số mà không kiểm soát tốt, dòng vốn có thể chảy mạnh vào các thị trường như vàng và bất động sản - hai lĩnh vực vốn đang diễn biến rất nóng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bong bóng và rủi ro cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh như vậy, đại biểu cho rằng cần có giải pháp quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo thị trường vận hành ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.