Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất 3 tuần qua

TPO - Rạng sáng 29/10, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, khi kỳ vọng về tiến triển đàm phán thương mại Mỹ - Trung làm suy yếu nhu cầu trú ẩn, trong bối cảnh giới đầu tư dồn sự chú ý vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 3.964,35 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/10. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX mất 0,9% còn 3.983,1 USD/ounce.

Từ đầu năm đến nay, kim loại quý này vẫn tăng hơn 51% nhờ căng thẳng địa chính trị kéo dài và kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Tuy nhiên, triển vọng hạ nhiệt trong quan hệ thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tạo áp lực giảm lên giá vàng.

“Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã giảm đáng kể, khả năng xuất hiện thỏa thuận vào cuối tuần này sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình là yếu tố bất lợi cho các tài sản an toàn”, ông Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals - đánh giá.

Trong phiên giao dịch rạng sáng 29/10, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

Theo nguồn tin, giới chức kinh tế cấp cao 2 nước đã hoàn tất khung thỏa thuận sơ bộ để lãnh đạo xem xét trong cuộc hội đàm vào 30/10. Thông tin này góp phần thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính quốc tế, khi chứng khoán Mỹ đồng loạt lập đỉnh mới trong phiên 29/10.

Trong khi đó, Fed đang tiến hành cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày và được dự báo rộng rãi sẽ cắt giảm thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất điều hành.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng của vàng còn thiếu chắc chắn. Tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường vàng bạc London (LBMA), các đại biểu dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.980 USD/ounce trong 12 tháng tới. Ngược lại, Citi và Capital Economics vừa hạ dự báo giá vàng trong các báo cáo mới nhất. Bank of America cũng cảnh báo thị trường đã rơi vào trạng thái mua quá mức và giá vàng có thể lùi về mức 3.800 USD/ounce trong quý IV.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 47,21 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất hơn một tháng. Giá bạch kim ổn định ở 1.589,87 USD/ounce, còn palladium giảm 0,1% xuống 1.401,63 USD/ounce.