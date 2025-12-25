Thị trường chứng khoán đảo chiều đột ngột

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/12) trải qua phiên giao dịch đầy biến động khi VN-Index bất ngờ lao dốc mạnh về cuối phiên, xóa sạch thành quả tăng trước đó.

Trong phiên, thị trường mở cửa với tâm lý hứng khởi khi VN-Index tiếp tục nối dài đà tăng, có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm - vùng cao lịch sử mới. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và một số cổ phiếu trụ, giúp chỉ số duy trì sắc xanh phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, thị trường đảo chiều đột ngột, mất gần 40 điểm chỉ trong ít phút giao dịch cuối cùng, sau thông tin Tập đoàn Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Thông tin xuất hiện vào cuối phiên đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

VIC giảm 6,95% xuống 158.000 đồng/cổ phiếu, riêng mã này đã lấy đi khoảng 16 điểm của VN-Index. VHM giảm 6,92% còn 114.300 đồng/cổ phiếu, khiến chỉ số mất thêm hơn 5 điểm. VRE cũng giảm 6,93% xuống 32.250 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VPL không nằm sàn nhưng cũng “đỏ rực”, lùi về 99.000 đồng/cổ phiếu, mất gần 3%.

Cổ phiếu Vingroup đồng loạt nằm sàn

Đáng chú ý, trước khi bước vào phiên ATC, cổ phiếu VHM vẫn giữ giá trần và đang ở đỉnh lịch sử quanh vùng 131.000 đồng/cổ phiếu. Sự đảo chiều quá nhanh của nhóm trụ này khiến nhà đầu tư gần như không kịp trở tay.

Về phía doanh nghiệp, theo Vingroup, quyết định xin rút đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai, điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội...

Làn sóng điều chỉnh cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác như DXG, HDC, PDR, DIG, KBC, CEO… với mức giảm phổ biến 2-3%. Một vài điểm sáng lẻ loi xuất hiện ở nhóm vốn hóa nhỏ nhưng không đủ tạo lực cân bằng cho thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 39,97 điểm (2,24%) xuống 1.742,85 điểm HNX-Index giảm 1,62 điểm (0,64%) xuống 250,98 điểm. UPCoM-Index tăng 0,25 điểm (0,21%) lên 120,15 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 25.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 566 tỷ đồng, tập trung vào các mã như STB, MCH, VJC, VPB…