Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thị trường chứng khoán đảo chiều đột ngột

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (25/12) trải qua phiên giao dịch đầy biến động khi VN-Index bất ngờ lao dốc mạnh về cuối phiên, xóa sạch thành quả tăng trước đó.

Trong phiên, thị trường mở cửa với tâm lý hứng khởi khi VN-Index tiếp tục nối dài đà tăng, có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm - vùng cao lịch sử mới. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và một số cổ phiếu trụ, giúp chỉ số duy trì sắc xanh phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, thị trường đảo chiều đột ngột, mất gần 40 điểm chỉ trong ít phút giao dịch cuối cùng, sau thông tin Tập đoàn Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Thông tin xuất hiện vào cuối phiên đã kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

VIC giảm 6,95% xuống 158.000 đồng/cổ phiếu, riêng mã này đã lấy đi khoảng 16 điểm của VN-Index. VHM giảm 6,92% còn 114.300 đồng/cổ phiếu, khiến chỉ số mất thêm hơn 5 điểm. VRE cũng giảm 6,93% xuống 32.250 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VPL không nằm sàn nhưng cũng “đỏ rực”, lùi về 99.000 đồng/cổ phiếu, mất gần 3%.

screen-shot-2025-12-25-at-160335.png
Cổ phiếu Vingroup đồng loạt nằm sàn

Đáng chú ý, trước khi bước vào phiên ATC, cổ phiếu VHM vẫn giữ giá trần và đang ở đỉnh lịch sử quanh vùng 131.000 đồng/cổ phiếu. Sự đảo chiều quá nhanh của nhóm trụ này khiến nhà đầu tư gần như không kịp trở tay.

Về phía doanh nghiệp, theo Vingroup, quyết định xin rút đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai, điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội...

Làn sóng điều chỉnh cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác như DXG, HDC, PDR, DIG, KBC, CEO… với mức giảm phổ biến 2-3%. Một vài điểm sáng lẻ loi xuất hiện ở nhóm vốn hóa nhỏ nhưng không đủ tạo lực cân bằng cho thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 39,97 điểm (2,24%) xuống 1.742,85 điểm HNX-Index giảm 1,62 điểm (0,64%) xuống 250,98 điểm. UPCoM-Index tăng 0,25 điểm (0,21%) lên 120,15 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 25.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 566 tỷ đồng, tập trung vào các mã như STB, MCH, VJC, VPB…

Việt Linh
#VN-Index #Vingroup #Chứng khoán #Bất động sản #Cổ phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục