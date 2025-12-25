Giá xăng dầu giảm từ 15h chiều nay

TPO - Từ 15h hôm nay (25/12), giá xăng giảm từ 523-614 đồng/lít, đưa mặt hàng RON 95 về mức hơn 19.000 đồng/lít, trong khi đó giá dầu biến động trái chiều.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 614 đồng/lít, về còn 19.006 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 523 đồng/lít về còn 18.716 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 219 đồng/lít, về mức 17.257 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 228 đồng/lít, về còn 17.709 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 22 đồng/kg, lên 13.382 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng trong nước đã giảm 3 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 26 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 27 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12 và 25/12 là: 73,4 USD/thùng xăng RON92 (giảm 2,8 USD/thùng); xăng RON95 là 74,3 USD/thùng (giảm 3,1 USD/thùng).