Giá vàng đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay (28/10), giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất 152 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 800.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán giảm nửa triệu đồng/lượng còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 149 - 152 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn có thương hiệu vẫn niêm yết cao hơn vàng miếng SJC.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.996 USD/ounce, giảm 70 USD so với sáng qua. Như vậy, từ mức đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce (gần 140 triệu đồng/lượng) thiết lập ngày 21/10 giá vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến vàng thế giới lao dốc là làn sóng chốt lời ồ ạt sau giai đoạn tăng giá kéo dài. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 60%, nối tiếp mức tăng 27% của năm 2024, khiến nhiều nhà đầu tư chọn “chốt lời" khi giá được xem đã quá cao.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.097 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua. Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần 26.351 đồng/USD, còn tỷ giá sàn 23.842 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.893 - 26.301 đồng/USD mua vào - bán ra.

Còn tại ngân hàng thương mại sáng nay, giá USD cũng giảm mạnh. Cụ thể, Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.111 - 26.351 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm tới 41 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Đáng chú ý, giá USD trên thị trường "chợ đen" quanh mức 27.517 - 27.637 đồng/USD mua - bán. Như vậy, giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do chênh nhau lên tới hơn 1.000 đồng/USD.