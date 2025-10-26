Giá vàng tăng cao, chênh lệch mua vào - bán ra nới rộng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (26/10), giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại. Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra từ vàng miếng SJC đến vàng nhẫn giữa các doanh nghiệp nới rộng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,2 - 149,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mua vào và 700.000 đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

ss.jpg
Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC có doanh nghiệp nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 150 - 153 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.112 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, đứng im so với hôm qua. Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán, đứng im so với hôm qua.

Giá USD “chợ đen” tiếp tục tăng lên mức 27.517 - 27.637 đồng/USD mua - bán, tăng 62 đồng so với sáng qua. Tính chung trong tuần, tỷ giá đồng USD trên thị trường tự do đã tăng mạnh 277 đồng/USD chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 297 đồng/USD.

Trước biến động mạnh của tỷ giá USD những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động thị trường ngoại hối, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngọc Mai
