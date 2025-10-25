Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 bộ tăng cường phối hợp quản lý thị trường ngoại hối

Ngọc Mai
TPO - Trước biến động mạnh của tỷ giá USD những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ đề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý hoạt động thị trường ngoại hối, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thời gian gần đây, tỷ giá giữa đồng Việt Nam (VNĐ) và đô la Mỹ (USD) trên thị trường không chính thức (chợ đen) có diễn biến phức tạp, chênh lệch đáng kể so với tỷ giá giao dịch trong hệ thống ngân hàng.

Một số thời điểm, giá USD tự do đã vượt ngưỡng gần chạm mốc 28.000 đồng/USD, trong khi tỷ giá niêm yết chính thức thấp hơn hàng trăm đồng.

Diễn biến này phản ánh áp lực tăng giá USD trên phạm vi toàn cầu, đồng thời cho thấy tâm lý nắm giữ ngoại tệ gia tăng trong nước, nhất là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách lãi suất cao và nhu cầu thanh toán quốc tế của doanh nghiệp tăng vào cuối năm.

Trước tình hình đó, NHNN đã chủ động điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về cung ứng dịch vụ ngoại hối.

U.jpg
Giá USD "chợ đen" gần chạm mốc 28.000 đồng/USD.

Trong văn bản ngày 24/10/2025, NHNN đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động ngoại hối.

NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, đặc biệt là hoạt động đầu cơ, găm giữ, trao đổi USD ngoài hệ thống ngân hàng. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra các giao dịch ngoại tệ trong xuất nhập khẩu, bảo đảm việc thanh toán quốc tế tuân thủ đúng quy định quản lý ngoại hối.

Cơ quan ngân hàng đề nghị Thanh tra Chính phủ phối hợp rà soát, giám sát các tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm, đồng thời chia sẻ dữ liệu, thông tin kịp thời với Ngân hàng Nhà nước để xử lý hiệu quả.

Theo NHNN, việc phối hợp liên ngành là cần thiết trong bối cảnh thị trường “chợ đen” có dấu hiệu sôi động, gây ảnh hưởng đến niềm tin vào đồng nội tệ. Khi tỷ giá không chính thức tăng cao hơn tỷ giá niêm yết, người dân có thể chuyển sang nắm giữ ngoại tệ thay vì gửi tiết kiệm VNĐ, từ đó làm giảm thanh khoản hệ thống và gây khó khăn cho công tác điều hành chính sách tiền tệ.

Ngọc Mai
