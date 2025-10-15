Loay hoay thị trường tỷ USD

TP - Qua 8 năm triển khai, khung pháp lý dần hoàn thiện, nhưng hoạt động kinh doanh casino, cá cược cược vẫn khó trăm bề. Trong khi tiềm năng thị trường hợp pháp còn dang dở, hoạt động “ngầm” và xuyên biên giới lại sôi động, để lộ khoảng trống lớn, gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị trường trong nước.

Dòng chảy ngầm sôi động

Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03 về kinh doanh casino, Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, đồng thời với đó là các thông tư hướng dẫn. Khung pháp lý cho các lĩnh vực có phần nhạy cảm đã được vạch rõ, nhưng thực tế, bức tranh thị trường hợp pháp tại Việt Nam vẫn ảm đạm.

Nửa đầu năm 2025, CTCP Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc - đơn vị vận hành Corona Resort & Casino Phú Quốc báo lỗ 564 tỷ đồng, tăng thêm gần 70% so với mức lỗ cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, công ty lỗ hơn 3,1 tỷ đồng. CTCP Quốc tế Hoàng Gia - đơn vị vận hành The Royal casino Hạ Long (casino Hoàng Gia) cũng có 6 năm liên tiếp báo lỗ, phải đến quý II/2025, chủ casino này mới ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 1,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.

Tình cảnh của casino đầu tiên được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ, sau nhiều năm dừng vận hành, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng. Casino Đồ Sơn nằm trên bán đảo Đồ Sơn (TP Hải Phòng), được xây dựng từ những năm cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước, với tổng mức đầu tư hàng chục triệu USD. Lãnh đạo TP Hải Phòng đã kiến nghị Chính phủ chấp thuận gia hạn dự án để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Casino Đồ Sơn - biểu tượng du lịch một thời - xuống cấp, bị bỏ hoang Ảnh: Nguyễn Hoàn

Tại hội thảo “Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế”, thông tin từ các chuyên gia cho thấy, thế giới hiện nay ghi nhận doanh số các trò chơi, hoạt động liên quan đến cá cược là 70 tỷ USD , dự báo tăng lên 141 tỷ USD đến năm 2030. Một công ty từ Anh đánh giá doanh thu cá cược Việt Nam (khu vực chính thức và không chính thức) tương đương 3-5% GDP.

Việc triển khai kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế cũng không mấy suôn sẻ, sau 8 năm Nghị định 06 được ban hành, chỉ một doanh nghiệp đầu tư trường đua chó đủ điều kiện kinh doanh đặt cược nhưng đã đóng cửa năm 2023. Chưa có doanh nghiệp tham gia thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Trong khi đó, dòng tiền trong nước vẫn ngầm chảy vào các sòng bạc, đường dây cá độ xuyên quốc gia, bên kia biên giới. Không ít người Việt thường xuyên tìm đến các casino, sòng bài tại Campuchia để “đỏ đen”, nhiều casino mọc lên sát biên giới, phục vụ nhu cầu của khách Việt. Dòng chảy ngầm ấy không chỉ ngoài tầm kiểm soát, mà còn nuôi dưỡng tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đầu năm 2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự do Ngô Phi Long (SN 1994, trú tại Bình Dương) cầm đầu, cùng băng nhóm người Việt cho vay lãi nặng tại casino Campuchia.

Trong nước, liên tiếp đường dây đánh bạc, cá độ quy mô lớn bị triệt phá. Nhiều kênh đặt cược bóng đá quốc tế bất hợp pháp được quảng cáo tại Việt Nam, người dân dễ dàng tham gia qua các website, diễn đàn. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 4.500 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ 25 đối tượng liên quan.

Trung tâm giải trí đua chó 300 tỷ đồng tại Hà Tĩnh hoàn thành từ lâu, nhưng chưa được cấp phép cá cược Ảnh: Phạm Trường

Tháng 8/2025, Công an TP HCM đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 20.000 tỷ đồng do Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã cầm đầu. Tháng 5/2025, Công an Thái Bình phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng, lần đầu phát hiện thủ đoạn dùng AI giả mạo sinh trắc học. Đầu năm, Công an Hà Nội triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, do người nước ngoài điều khiển, giao dịch số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cần luật riêng cho casino, đặt cược

Trả lời PV Tiền Phong về hoạt động kinh doanh casino, đặt cược tại Việt Nam thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) thừa nhận, lĩnh vực này còn vướng mắc khi triển khai. Về hoạt động đặt cược Nghị định 06/2017 Chính phủ đã ban hành đầy đủ văn bản pháp luật, song quá trình thực hiện phát sinh việc xác định tiêu chí các trận đấu đủ điều kiện, phương thức phân phối, quảng cáo và sự chồng chéo với nhiều luật khác (Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Thanh tra).

Hiện, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi Nghị định 06, lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh đặt cược. Theo đó, dự thảo đề xuất cho 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Người chơi được đặt cược tối đa 10 triệu đồng/ngày, thay vì 1 triệu đồng cho mỗi loại sản phẩm. Mức đặt cược tối thiểu vẫn giữ nguyên 10.000 đồng.

Về tình hình kinh doanh casino sau 8 năm triển khai Nghị định 03/2017, ông Dương cho biết, đến nay, cả nước có 3 casino quy mô lớn đi vào hoạt động tại Phú Quốc (An Giang), Hồ Tràm (TPHCM) và Nam Hội An (Đà Nẵng). Bên cạnh đó, còn có 6 casino quy mô nhỏ được cấp phép trước khi nghị định có hiệu lực.

“Qua đánh giá casino Phú Quốc – nơi thí điểm cho người Việt vào chơi, có thể thấy hoạt động kinh doanh này đem lại một số tác động tích cực: lan tỏa đầu tư, thúc đẩy hạ tầng và dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người chơi, tạo việc làm và đóng góp cho an sinh xã hội, kinh tế địa phương. Bộ Tài chính đang rà soát, nghiên cứu sửa đổi Nghị định 03 để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai”, ông Dương cho hay.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, các trò chơi có thưởng, cá cược đã được pháp luật công nhận và quản lý theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, một số quy định không còn phù hợp nên việc sửa đổi, bổ sung nghị định là cần thiết.

Luật sư khuyến nghị, cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ về đối tượng được phép tham gia, mức độ và số tiền tham gia cá cược, để ngăn ngừa lạm dụng, bảo đảm không ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế, an ninh trật tự và an toàn xã hội; đồng thời, tránh việc lợi dụng hợp thức hóa các hoạt động này để trục lợi hoặc khuyến khích đánh bạc trái phép.