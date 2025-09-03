USD ngân hàng tăng kịch trần, giá 'chợ đen' lập kỷ lục

TPO - Hôm nay (3/9), giá USD ngân hàng niêm yết ở mức kịch trần, trong khi giá USD trên thị trường "chợ đen" tiếp tục tăng và lập kỷ lục mới.

Giá USD tăng mạnh ngược chiều thế giới

Hôm nay (3/9), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.246 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ giao dịch +/-5% được quy định, tỷ giá trần 26.508 VNĐ/USD, còn tỷ giá sàn 23.984 đồng/USD.

Tại Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.138 - 26.508 đồng/USD mua - bán, tăng 26 đồng mua vào và 6 đồng bán ra so với hôm qua.

Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá tăng từ 6 đến 26 đồng/USD so với hôm qua, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tại BIDV niêm yết giá USD 26.168 - 26.508 đồng/USD. VietinBank đưa ra mức mua cao nhất thị trường 26.196 đồng/USD, trong khi giá bán cũng giữ ở 26.508 đồng/USD.

Mặc dù giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ngày 3/9 vẫn neo ở mức trần trong biên độ quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng đã giảm đáng kể so với mức đỉnh được thiết lập ngày 22/8 (26.212 - 26.562 đồng/USD).

Trên thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên mốc kỷ lục mới 26.750 - 26.880 đồng/USD, tăng mạnh 150 đồng so với hôm qua.

Giá USD vẫn "nóng"

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh ở mức 98,44 điểm, đã giảm hơn 10% so với đầu năm.

Theo Chứng khoán MBS, đồng USD hiện chịu áp lực giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook, qua đó làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng Trung ương Mỹ.

Dữ liệu chỉ số PCE lõi trong tháng 7 cho thấy lạm phát Mỹ tăng đúng kỳ vọng khi tăng 2,9% so với cùng kỳ và tăng 0,3% so với tháng trước. Qua đó, điều này đã giúp củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm lãi suất trở lại trong cuộc họp ngày 16 -17/9 tới trong bối cảnh cung và cầu của thị trường lao động đều đang suy yếu.

Trong khi đó, USD đã tăng giá khoảng 3,7% so với VNĐ trong 8 tháng qua.

Theo giới phân tích, tỷ giá USD tăng, dù đồng bạc xanh giảm mạnh trên thị trường quốc tế, phần lớn do các yếu tố nội tại trong nước. Đầu tiên, tỷ giá chịu áp lực một phần do Kho bạc Nhà nước tiếp tục chào mua USD từ các ngân hàng thương mại, làm hạn chế nguồn cung ngoại tệ. Bên cạnh đó, nhu cầu ngoại tệ từ doanh nghiệp tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn.

Ngoài ra, việc lãi suất Việt Nam đồng liên ngân hàng giảm sâu đã khiến chênh lệch lãi suất VNĐ - USD đảo chiều âm mạnh, gây thêm áp lực lên tỷ giá.

Giá USD sẽ hạ nhiệt

Theo Ngân hàng UOB của Singapore, Việt Nam là một trong những đồng tiền suy yếu nhiều nhất trong khu vực giữa bối cảnh các đồng tiền châu Á nhìn chung đang phục hồi trong quý II năm nay.

Dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá yếu trong biên độ giao dịch với USD đến hết quý III. Tuy nhiên, từ quý IV trở đi, VNĐ có thể bắt đầu lấy lại đà phục hồi, hòa nhịp cùng xu hướng cải thiện chung của các đồng tiền châu Á khi bất ổn thương mại dần lắng dịu.

"Chúng tôi cập nhật dự báo tỷ giá USD như sau: 26.300 đồng/USD trong quý III/2025, 26.100 đồng/USD trong quý IV/2025, 25.900 đồng/USD trong quý I/2026, 25.700 trong quý II/2026" - nhóm phân tích UOB nhìn nhận.

Trong bối cảnh tỷ giá USD diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước liên tục can thiệp bằng các nghiệp vụ về lãi suất, thị trường mở...

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tuần từ 25/8 - 29/8, lãi suất Việt Nam đồng liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống giảm ở tất cả các kỳ hạn so với 22/8. Kết thúc ngày 29/8, lãi suất Việt Nam đồng liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 3,84%/năm (-1,12%); 1 tuần 4,39% (-0,77%); 2 tuần 4,99% (-0,61%); 1 tháng 5,33% (-0,37%).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. Chốt phiên 29/8, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,3%/năm (không đổi); 1 tuần 4,35% (-0,01%); 2 tuần 4,4% (-0,01%) và 1 tháng 4,43% (-0,03%).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 77.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có hơn 41.552 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có hơn 58.822 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 17.270 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Đến ngày 29/8, có hơn 181.663 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.