EasyHRM ứng dụng công nghệ eKYC vào chấm công nhận diện khuôn mặt

Trong quản lý nhân sự, minh bạch và chính xác luôn là yếu tố quan trọng. Hiểu được những khó khăn doanh nghiệp gặp phải, EasyHRM không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ eKYC vào chấm công để giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự hiệu quả hơn. Từ đó cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp.

Chấm công truyền thống không còn đủ minh bạch

Chấm công là một trong những yếu tố cốt lõi trong quản lý nhân sự, giúp doanh nghiệp theo dõi giờ làm việc và đảm bảo tính công chính xác. Dù nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ chấm công thủ công sang máy chấm công vân tay, thẻ từ, nhưng các phương thức này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Đặc biệt, với các doanh nghiệp áp dụng mô hình làm việc linh hoạt, nhân viên phải di chuyển nhiều giữa các địa điểm, các phương thức này càng bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đặt ra nhu cầu về một giải pháp hiện đại hơn, không chỉ ghi nhận thời gian làm việc mà còn xác thực chính xác danh tính nhân sự, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn.

Chấm công chính xác với công nghệ eKYC trong EasyHRM

Trong bối cảnh chuyển đổi số bùng nổ, công nghệ eKYC (Electronic Know Your Customer) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, ngân hàng đến quản lý nhân sự. eKYC cho phép xác thực danh tính điện tử thông qua nhận diện khuôn mặt, phân tích sinh trắc học và đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu. Hệ thống còn tích hợp xác minh người thật để đảm bảo rằng không phải hình ảnh hoặc video giả mạo.

EasyHRM là một trong số ít đơn vị tiên phong đưa công nghệ eKYC nhận diện khuôn mặt để xác thực nhân viên tại thời điểm chấm công kết hợp với Wifi, định vị GPS. Hệ thống sẽ tự động chụp ảnh khuôn mặt nhân viên, đối chiếu với dữ liệu lưu trữ và phát hiện mọi dấu hiệu bất thường như giả mạo hình ảnh hoặc chỉnh sửa vị trí.

Việc ứng dụng eKYC hỗ trợ doanh nghiệp hạn chế tình trạng chấm công hộ và gian lận thời gian, đồng thời nâng cao độ chính xác và tính minh bạch trong quản lý nhân sự. Trong tương lai, công nghệ này hứa hẹn sẽ trở thành tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.

EasyHRM giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả

Số hóa nhân sự là xu hướng không thể đảo ngược, EasyHRM không những giúp giảm thiểu sai sót, hạn chế gian lận, nâng cao hiệu suất làm việc mà còn giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Với các thiết bị chấm công vật lý, chúng đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn (mua máy và lắp đặt), cùng với chi phí bảo trì định kỳ và thiếu linh hoạt hoàn toàn với nhân viên làm việc từ xa. Ngược lại, ứng dụng chấm công khuôn mặt (Face ID) trên điện thoại tiết kiệm tài chính và quản lý ưu việt. Doanh nghiệp loại bỏ gần như toàn bộ chi phí đầu tư phần cứng ban đầu, chuyển gánh nặng chi phí sang mô hình thuê bao (subscription) hàng tháng, thường chỉ từ 10.000 - 20.000 VNĐ/người. Chi phí vận hành này được đánh giá là tiết kiệm hơn đáng kể trong dài hạn, đặc biệt với các mô hình kinh doanh có nhiều chi nhánh, công trình hoặc đội ngũ làm việc di động.

EasyHRM tiếp tục đổi mới, tích hợp thêm các công nghệ tiên tiến như AI vào phân tích dữ liệu chấm công chuyên sâu. Những cải tiến này giúp hệ thống trở nên thông minh hơn, phát hiện sai lệch nhanh chóng và cung cấp thông tin chính xác để doanh nghiệp đưa ra quyết định kịp thời.

Ngoài chấm công nhận diện khuôn mặt eKYC, phần mềm EasyHRM tích hợp 12 phân hệ quản lý nhân sự khác như tính lương tự động, tuyển dụng, hợp đồng điện tử, hồ sơ nhân sự, quản lý công việc, KPI OKRs,... Điều này giúp chủ doanh nghiệp và phòng nhân sự tự động hóa được nhiều hầu hết nghiệp vụ trong một phần mềm duy nhất, dễ dàng quản lý và theo dõi hiệu quả của nhân viên.

EasyHRM hiểu rằng mỗi doanh nghiệp đều có những thách thức riêng trong quá trình quản lý nhân sự và chuyển đổi số. Không chỉ cung cấp một phần mềm, mà còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình, giảm bớt gánh nặng quản lý và xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn.

Quý khách hàng quan tâm tới các giải pháp quản trị nhân sự của EasyHRM, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại: https://easyhrm.vn