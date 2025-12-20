Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Vì sao bạc thành động lực dẫn dắt thị trường?

Hồng Nhung

TPO - Giá bạc tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên cuối tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong khi đó, giá vàng cũng ghi nhận tuần tăng điểm khi thị trường gia tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Trong phiên giao dịch sáng 20/12, giá bạc giao ngay tăng 2,6% lên mức 67,14 USD/ounce, khép lại tuần giao dịch với mức tăng tới 8,4% sau khi chạm đỉnh lịch sử 67,45 USD trong phiên.

Vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.347,07 USD/ounce, đồng thời ghi nhận mức tăng 1,1% trong tuần. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ chốt phiên tăng 0,5% lên 4.387,3 USD/ounce.

Ông Michael Matousek - Trưởng bộ phận giao dịch tại U.S. Global Investors - nhận định vàng và bạc có mối tương quan chặt chẽ, nhưng trong hai tháng gần đây bạc đã trở thành động lực dẫn dắt thị trường. “Khi khoảng cách giữa hai kim loại nới rộng, nhà đầu tư sẽ quay lại mua vàng để thu hẹp chênh lệch trong ngắn hạn”, ông nói.

l142-24501762154551-11zon.jpg
Giá bạc tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên cuối tuần, trong khi đó, giá vàng cũng ghi nhận tuần tăng điểm khi thị trường gia tăng.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng tới 132%, vượt xa mức tăng 65% của vàng. Theo các chuyên gia, xu hướng này được thúc đẩy bởi dòng vốn mạnh vào các quỹ ETF bạc, cùng với hoạt động đầu cơ từ nhà đầu tư cá nhân và tình trạng nguồn cung hạn chế. Ảnh: NewsBytes

Triển vọng cắt giảm lãi suất từ Fed càng được củng cố sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tháng 11 chỉ tăng 2,7% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với dự báo 3,1%. Bên cạnh đó, Bộ Lao động Mỹ cũng công bố tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ tháng 9/2021, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu.

“Dữ liệu lạm phát thấp hơn và thị trường lao động mềm đi đang củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục lộ trình nới lỏng chính sách”, ông Phillip Streible - chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures - nhận xét. Theo dữ liệu LSEG, giới giao dịch hiện đặt cược Fed sẽ thực hiện ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong năm tới.

Ở nhóm kim loại quý khác, platinum tăng 3,1% lên 1.975,51 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất hơn 17 năm, trong khi palladium tăng 0,8% lên 1.709,75 USD/ounce và cũng ghi nhận tuần tăng giá.

Hồng Nhung
Reuters
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #giá vàng thế giới #giá bạc thế giới #giá vàng thế giới tăng #world gold price

