Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vì sao lãi suất huy động tăng mạnh cuối năm?

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều ngân hàng liên tục đưa ra các chương trình lãi suất linh hoạt lên tới cao nhất hơn 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, hơn 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Chuyên gia cho rằng, việc tăng lãi suất huy động cuối năm bởi các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng phục vụ cho vay cuối năm.

Lãi suất huy động tăng lan rộng

Tính đến hôm nay (20/12), có đến 25 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm: Nam A Bank, MB, BVBank, Saigonbank, NCB, Cake by VPBank, Techcombank, Bac A Bank, ACB, Sacombank, SHB, KienlongBank, PGBank, OCB, VCBNeo, BIDV, VIB, VPBank, PVCombank, Vietcombank, Agribank, VietinBank, LPBank, ABBank, BaoViet Bank.

Trong đó, NCB, VPBank, Techcombank, Cake by VPBank, BIDV và MB đã hai lần điều chỉnh lãi suất.

Hiện, lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng lên tới 7,4%/năm tại ngân hàng VIB. Tuy nhiên, đại diện ngân hàng này cho biết, khách được hưởng lãi suất tiết kiệm cao qua chương trình iDepo.

tk.jpg
Lãi suất huy động tăng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng lên tới 8,3%/năm tại ngân hàng PVcomBank. Nhiều ngân hàng khác cũng được nhân viên chào mức cạnh tranh so với niêm yết như: NCB kỳ hạn 6 tháng 7,9%/năm, 12 tháng 8%/năm; Vikki Bank kỳ hạn 6 tháng từ 7,7%/năm trở lên, 12 tháng từ 7,8%/năm; VCBNeo kỳ hạn 6 tháng từ 7,3%/năm, 12 tháng 7,5%/năm; MBV gửi 3 tỷ đồng trở lên kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 7%/năm, 12 tháng 7,3%/năm.

Tăng lãi suất phục vụ mùa vụ cuối năm

Tính đến cuối tháng 11, số liệu báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 11,47%). Trong khi huy động vốn đạt 17,14 triệu tỷ đồng, tăng 12,05% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 7,01%).

Nhiều dự báo tăng trưởng dư nợ tín dụng năm nay sẽ lên 18-20% nên các ngân hàng cần vốn cho hoạt động cuối năm. Điều đó lý giải tình trạng các nhà băng đua nhau tăng lãi suất tiền gửi những ngày vừa qua.

Tại chương trình Data Talk với chủ đề "Bức tranh vĩ mô: Giải mã áp lực tỷ giá - lãi suất và chiến lược cho nhà đầu tư" mới đây, ông Trần Ngọc Báu - CEO Công ty Dữ liệu kinh tế tài chính WiGroup, nhận định xu hướng tăng lãi suất huy động vẫn sẽ tiếp tục.

Ông Báu cho biết hiện lãi suất ở tất cả các kỳ hạn đều đang tăng và xu hướng này bắt đầu từ khoảng trung tuần tháng 10. Theo ông Báu, nguyên nhân tăng lãi suất huy động bởi nhiều nguyên nhân:

Thứ nhất, nhu cầu thanh khoản sẽ cao cho đến hết Tết âm lịch - đây là yếu tố mùa vụ. Vào dịp Tết, người dân có xu hướng sử dụng tiền mặt nhiều hơn, đặc biệt năm nay thói quen dùng tiền mặt còn mạnh hơn, nhất là ở khu vực phía Bắc. Hệ thống ngân hàng cần lượng lớn tiền mặt để đáp ứng nhu cầu này, nên sẽ duy trì trạng thái thiếu thanh khoản tạm thời.

Thứ hai, các kênh bổ trợ vốn khác không còn nhiều dư địa, nên kênh huy động vẫn là tối ưu. Các ngân hàng muốn cạnh tranh huy động sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất - điều này là khó tránh.

Thứ ba, cấu trúc huy động của ngân hàng Việt Nam có gần 80% là kỳ hạn dưới 6 tháng. Ở kỳ hạn dưới 6 tháng, mỗi 'cú giật' của lãi suất thường kéo dài 3-6 tháng thì mới ngưng do cấu trúc kỳ hạn xoay vòng.

Ông Báu dự báo, thời gian tới, hệ thống ngân hàng vẫn còn nhu cầu thanh khoản và lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng, mức tăng khoảng 0,5-1%. Và có thể sẽ có các ngân hàng chào lãi suất cao hơn mức ghi trong sổ sách để hút vốn, vì đây vẫn là nguồn vốn có chi phí “khả dĩ nhất”.

Chia sẻ tại diễn đàn mới đây, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước cùng thừa nhận, nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia là rất lớn tạo áp lực không nhỏ đối với các tổ chức tín dụng trong việc cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro kỳ hạn, nhất là khi nguồn vốn cho vay chủ yếu vẫn là tiền gửi có kỳ hạn ngắn, hiện chiếm khoảng 80% tổng tiền gửi của hệ thống.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng, nguyên nhân chính khiến các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động thời điểm hiện tại xuất phát từ yếu tố mùa vụ. Cuối năm là giai đoạn nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế tăng cao, trong khi các ngân hàng cần đẩy mạnh tín dụng để hoàn thành chỉ tiêu cả năm - điều này cũng sẽ tạo dư địa để các ngân hàng có thể được cấp room cao hơn vào năm sau.

Ngọc Mai
#lãi suất huy động #ngân hàng #tín dụng #thị trường tài chính #cuối năm

Xem thêm

Cùng chuyên mục