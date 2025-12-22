Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ninh tính xây cầu thứ 3 vượt vịnh Cửa Lục

Hoàng Dương
TPO - Quảng Ninh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, cân đối nguồn lực để hướng tới mục tiêu khởi công cầu Cửa Lục 2 trong năm 2026. Công trình được kỳ vọng hoàn thiện “mảnh ghép” hạ tầng quanh vịnh Cửa Lục, tăng năng lực kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Bắc vịnh.

Thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh, lãnh đạo tỉnh đang yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc chuẩn bị đầu tư và bố trí nguồn lực tài chính, phấn đấu khởi công cầu Cửa Lục 2 trong năm 2026.

so-do-vi-tri-du-kien.jpg
Sơ đồ vị trí dự kiến xây dựng cầu Cửa Lục 2.

Về quy mô, theo định hướng quy hoạch, cầu Cửa Lục 2 có tổng chiều dài khoảng 3,5km (bao gồm đường dẫn), kết nối trực tiếp Quốc lộ 279 với Quốc lộ 18, đi qua địa bàn phường Bãi Cháy.

Tuyến cầu được tính toán bố trí song song hệ thống băng tải của Nhà máy xi măng Thăng Long nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật khu vực ven vịnh.

Ở phía Bắc, điểm đấu nối của dự án dự kiến đặt tại xã Thống Nhất (khu vực trước đây là xã Lê Lợi), kết nối vào nút giao Quốc lộ 279 và đường 342; phía phường Bãi Cháy, cầu dự kiến đấu nối vào Quốc lộ 18, tại đoạn đối diện một số tổ hợp nhà ở, thương mại lớn trong khu vực.

Cầu Cửa Lục 2 được xem là cây cầu thứ 3 bắc qua vịnh Cửa Lục (tính theo số lượng công trình vượt vịnh). Trước đó, Quảng Ninh đã đưa vào vận hành cầu Cửa Lục 1 (cầu Tình Yêu) và cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh), tạo trục kết nối quan trọng hai bờ vịnh và các tuyến giao thông xương sống.

Đáng chú ý, cùng với kế hoạch chuẩn bị đầu tư cầu mới, ngày 19/12/2025 Quảng Ninh đã khởi công hai dự án đường ven vịnh với tổng vốn ngân sách gần 5.500 tỷ đồng, gồm tuyến ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục và tuyến đường bao biển kéo dài (kế hoạch hoàn thành năm 2028). Việc bổ sung thêm cầu Cửa Lục 2 trong giai đoạn tới được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên hoàn quanh vịnh, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ và giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Hoàng Dương
