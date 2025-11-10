Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xây 3 cây cầu nối Đồng Nai với TPHCM hơn 40.000 tỷ đồng

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 3 dự án cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2 kết nối giao thông đường bộ giữa tỉnh Đồng Nai với TP Hồ Chí Minh thực hiện theo phương thức đối tác công tư đã được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua.

Sáng 10/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) đã thông qua tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng các cầu Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, đồng thời thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

hdnd-cau.jpg
Đại biểu thông qua tờ trình đầu tư xây dựng các cầu đường bộ kết nối Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã quá tải, gây tắc nghẽn liên tục như quốc lộ 1, quốc lộ 51... Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa 2 tỉnh, thành phố đã được địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

pha-cat-lai-3.jpg
Dự án cầu thay phà Cát Lái nối TP Hồ Chí Minh với Đồng Nai

Việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương.

Ngoài các dự án đầu tư công đang được hai địa phương nghiên cứu triển khai, thì việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích. Theo chủ trương đã thống nhất, hai địa phương sẽ phối hợp triển khai các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2 để tăng cường sự kết nối tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị thống nhất UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 (tổng mức đầu tư khoảng 16.445 tỷ đồng) theo hình thức đối tác công tư. Thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái (tổng mức đầu tư khoảng 12.564 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2, tổng mức đầu tư khoảng 11.758 tỷ đồng) theo hình thức đối tác công. Các dự án được thực hiện trong năm 2025- 2028.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trình HĐND tỉnh tờ trình dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).

UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất, thống nhất đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2, kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh và giao UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Thống nhất đầu tư dự án xây dựng cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An) kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, từ nguồn vốn ngân sách TP Hồ Chí Minh và giao UBND TP Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Thống nhất đầu tư dự án xây dựng cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân) kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Mạnh Thắng
#cầu #đồng nai #tphcm #PPP #giao thông #dự án #kết nối

