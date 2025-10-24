Các dự án giao thông kết nối Cần Giờ dự kiến đồng loạt khởi công năm 2026

TPO - Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm kết nối Cần Giờ như nút giao Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Cần Giờ và tuyến metro TPHCM - Cần Giờ dự kiến sẽ khởi công trong năm 2026. Cùng với đó là đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được đề xuất nghiên cứu đầu tư, góp phần đưa khu vực bước vào giai đoạn bứt phá hạ tầng mạnh mẽ.

Sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính, Cần Giờ đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ với vị thế hoàn toàn khác trước đây. Nơi đây đang được định hình trở thành cực tăng trưởng mới hướng ra biển của thành phố. Để “đánh thức” tiềm năng ấy, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược đang được chuẩn bị triển khai.

Cầu Cần Giờ

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án xây dựng cầu Cần Giờ dự kiến khởi công trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư và công tác chuẩn bị mặt bằng.

Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,3 km, gồm cầu chính vượt sông Soài Rạp và các tuyến đường dẫn hai đầu cầu. Theo thiết kế, cầu có 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, tĩnh không thông thuyền 55 m - tương đương cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Vị trí dự án đô thị lấn biển Cần Giờ và hệ thống giao thông kết nối. Ảnh: Chủ đầu tư

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.087 tỷ đồng, trong đó TPHCM dự kiến chi hơn 5.200 tỷ đồng, phần còn lại là vốn của nhà đầu tư. Trên tuyến còn có 3 cầu nhánh gồm cầu Sông Chà, cầu Tắc Sông Chà và cầu Rạch Mương Ngang.

Khi hoàn thành vào năm 2028, cầu Cần Giờ sẽ thay thế phà Bình Khánh - tuyến giao thông duy nhất hiện nay giữa trung tâm TPHCM và Cần Giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch của địa phương.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó, dự kiến cập nhật thêm các dự án mới, bao gồm cầu Cần Giờ.

Metro đi Cần Giờ: Khởi công chậm nhất đầu 2026

Tại tọa đàm Siêu đô thị ESG++ diễn ra mới đây, bà Phan Thiên Lý - Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise cho biết, tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao nối trung tâm TPHCM (quận 7 cũ) đến Cần Giờ dự kiến sẽ được khởi công cuối năm 2025, chậm nhất đầu năm 2026, và đưa vào khai thác vào năm 2028.

Công trình giúp kết nối và rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại từ trung tâm TPHCM đến khu đô thị Vinhomes Green Paradise (hay còn gọi là khu đô thị lấn biển Cần Giờ) còn khoảng 12 phút.

Công trình có chiều dài 48,5 km, toàn tuyến đi trên cao. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, phường Tân Thuận, quận 7 trước đây); điểm cuối kết nối gần Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Hướng tuyến metro kết nối trung tâm TPHCM đến Cần Giờ.

Trên tuyến có hai nhà ga chính (Tân Thuận và Cần Giờ) cùng một depot rộng 39 ha gần khu đô thị lấn biển.

Tuyến metro được thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ tối đa lên đến 350 km/h - cao gấp hơn ba lần tốc độ metro Bến Thành - Suối Tiên (110 km/h).

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư 2,93 tỷ USD (hơn 76.000 tỷ đồng). Doanh nghiệp cam kết tự chi trả toàn bộ chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án và dự phòng, với cơ cấu 15% vốn tự có, 85% vốn vay. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 7.600 tỷ đồng sẽ do Nhà nước thực hiện.

Gần 3.000 tỷ xây nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác

Dự án nút giao giữa cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác vừa được Sở Xây dựng TPHCM trình UBND TP xem xét hôm 7/10. Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.969 tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn ngân sách thành phố, khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành trong năm 2028.

Theo đề xuất, nút giao được thiết kế liên thông khác mức, gồm các cầu vượt, hầm chui và đảo tròn trung tâm bán kính 50 m cho xe rẽ các hướng. Trên tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án sẽ xây thêm một đơn nguyên cầu, hoàn chỉnh 8 làn xe và bổ sung các nhánh kết nối lên xuống đường Rừng Sác. Trong khi đó, trên đường Rừng Sác, sẽ xây dựng hai hầm chui hai chiều, phục vụ hướng lưu thông từ Rừng Sác đi cầu Cần Giờ và ngược lại.

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối vùng, đặc biệt là giữa Cần Giờ - TPHCM - Đồng Nai – Tây Ninh, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự kiến hoàn thành vào năm 2026). Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Cần Giờ đến sân bay quốc tế Long Thành qua tuyến Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở ra động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam TPHCM.

Bên cạnh các dự án trên, mới đây Vingroup đã có văn bản đề xuất UBND TPHCM cho phép nghiên cứu dự án đường vượt biển nối Cần Giờ đến Vũng Tàu. Nếu được thông qua và triển khai, tuyến đường vượt biển này sẽ giúp khoảng cách di chuyển giữa Cần Giờ với Vũng Tàu chỉ còn khoảng 10 phút, góp phần tăng kết nối giao thông, phát triển kinh tế, du lịch TPHCM sau khi mở rộng địa giới hành chính.