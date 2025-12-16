Sân bay Long Thành ‘ăn điện’ theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt

TPO - Sân bay Quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy yêu cầu về hạ tầng năng lượng không chỉ dừng lại ở mức đủ điện mà phải đạt chuẩn an toàn - tin cậy - chất lượng cao theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Hiện mỗi tháng, khu vực thi công Sân bay tiêu thụ khoảng 730.000 kWh.

Sáng 16/12, Công ty Điện lực Đồng Nai (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - EVN SPC) công bố chính thức đưa công trình Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối vào sử dụng.

Ông Trương Đình Quốc – Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 158 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính là đường dây 110kV, 2 mạch với chiều dài 3,8 km; 2 máy biến áp 40MVA (tổng dung lượng 80MVA); 4 xuất tuyến 22kV cấp điện trực tiếp cho phụ tải sân bay.

Trạm biến áp 110kV không người trực, toàn bộ hệ thống giám sát điều khiển được số hóa, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA và tuân thủ giao thức quốc tế IEC 61850. Hệ thống này cho phép giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ở mức cao nhất. Công trình đáp ứng tiêu chí kỹ thuật cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, độ tin cậy cao cho một công trình phụ tải đặc biệt quan trọng như Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc thi công được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm trạm, đường dây đấu nối và lắp máy biến áp T1 - 40MVA và hoàn thành đóng điện cuối tháng 11/2024. Giai đoạn 2, gồm lắp máy biến áp T2 - 40MVA, và hoàn thành đóng điện thành công vào ngày 24/11/2025.

Ngày 29/11 vừa qua, Công ty Điện lực Đồng Nai đã phối hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đấu nối thành công các lộ ra 22kV, chính thức hòa lưới điện quốc gia vào hệ thống phân phối nội bộ của sân bay, hoàn thiện hạ tầng cấp điện phục vụ Cảng hàng không Quốc tế Long Thành để sẵn sàng đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ chạy thử nghiệm toàn bộ hệ thống nhà ga, đài kiểm soát không lưu cho sự kiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12.

Hiện nay, trung bình mỗi tháng, khu vực thi công Sân bay tiêu thụ khoảng 730.000 kWh. Do đó, việc hoàn thành đưa vào vận hành trạm 110kV Sân bay Long Thành đảm bảo nguồn điện thi công ổn định, phục vụ tiến độ về đích của chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12/2025 và khai thác giai đoạn đầu của sân bay.

Ông Quốc cũng cho biết, đây là công trình hạ tầng quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định, an toàn, chất lượng cao cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong thời gian tới, để đảm bảo hệ thống điện cho Sân bay Long Thành vận hành an toàn tuyệt đối về lâu dài, Công ty Điện lực Đồng Nai xác định các nhiệm vụ trọng tâm như vận hành trạm theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành, xây dựng phương án dự phòng đa tầng; đảm bảo đủ điện cho các gói thầu đang tăng tốc hoàn thiện như nhà ga, đường lăn, sân đỗ, hệ thống nhiên liệu, an ninh soi chiếu…; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nguồn và lưới phục vụ các giai đoạn mở rộng sân bay nâng công suất lên đến 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo ông Bùi Quốc Hoan – Phó tổng giám đốc EVNSPC, sân bay Quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, vì vậy yêu cầu về hạ tầng năng lượng không chỉ dừng lại ở mức đủ điện mà phải đạt chuẩn an toàn - tin cậy - chất lượng cao theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Ông yêu cầu Công ty Điện lực Đồng Nai tổ chức vận hành trạm 110kV với kỷ luật nghiêm ngặt nhất; áp dụng công nghệ số trong giám sát, không để xảy ra bất kỳ sự cố chủ quan nào. Đồng thời sẵn sàng các phương án kịch bản nguồn điện cho giai đoạn khai thác thương mại và các giai đoạn mở rộng tiếp theo của sân bay.