Diện mạo làn xe đạp đầu tiên ở TPHCM sau 2 tháng thi công

TPO - Sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên của TPHCM trên trục đại lộ Mai Chí Thọ đang dần lộ diện.

Sáng 16/12, ghi nhận của phóng viên cho thấy trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (phường An Khánh, TP.HCM), diện mạo làn xe đạp đầu tiên của thành phố đã hiện rõ sau 2 tháng thi công liên tục.

Tại khu vực điểm giao đại lộ Mai Chí Thọ với đường D1 đến đường Trần Quý Kiên, một đoạn làn xe đạp đã hoàn thành thảm nhựa, tạo nên không gian di chuyển riêng biệt, xanh mát giữa hai hàng cây trên tuyến đường huyết mạch phía Đông thành phố.

Làn đường dành cho xe đạp được bố trí song song với vỉa hè, tách biệt rõ rệt với phần đường dành cho ô tô, xe máy nhằm bảo đảm an toàn cho người lưu thông.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện thảm nhựa ở các đoạn còn lại.

Làn đường dành riêng cho xe đạp tạo nên không gian di chuyển riêng biệt, xanh mát giữa hai hàng cây.

Một số đoạn của làn đường ưu tiên xe đạp đã cơ bản hoàn thiện.

Không gian "mát mắt" ở làn đường xe đạp đầu tiên của TP.HCM.

Một đoạn làn đường xe đạp chuẩn bị được thi công để kết nối vào làn đường Mai Chí Thọ.

Với làn đường qua các cây cầu trên tuyến, lực lượng chức năng đã kẻ lại vạch phân làn mới.

Những công đoạn quan trọng như đào bóc nền, điều chỉnh hệ thống thoát nước, đổ cát và gia cố mặt bằng đến nay cơ bản hoàn thành.

Trên toàn tuyến, nhiều đoạn đã hoàn thiện phần nền, sẵn sàng bước vào các khâu hoàn thiện cuối cùng.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện những đoạn còn lại trên tuyến.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP.HCM), dự án làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ được triển khai từ ngày 1/10, với tổng vốn đầu tư khoảng 12,7 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2025.

Làn ưu tiên có chiều dài gần 6 km, kéo dài từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, được thiết kế cho vận tốc khai thác khoảng 20 km/giờ, bề rộng trung bình 2 m.

Làn xe đạp được tổ chức tách biệt với dòng xe ô tô và xe máy nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, đồng thời kết nối thuận lợi với các loại hình giao thông công cộng như metro và xe buýt.

Cụ thể, làn đường được cải tạo từ hành lang hai bên đại lộ Mai Chí Thọ, tạo không gian riêng, thân thiện cho người đi xe đạp. Hệ thống sơn kẻ, vạch phân làn và ký hiệu nhận diện được bố trí rõ ràng, giúp người tham gia giao thông dễ dàng quan sát và tuân thủ.

Dọc theo tuyến, 5 trạm xe đạp công cộng sẽ được bố trí tại các khu vực có mật độ dân cư cao như khu đô thị Sala, New City, Avenue và khu vực gần bến xe khách Mai Chí Thọ. Việc này nhằm tăng khả năng tiếp cận, khuyến khích người dân lựa chọn xe đạp cho các chuyến đi ngắn trong đô thị.

Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá, nếu làn xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ vận hành hiệu quả, đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố xem xét nhân rộng mô hình tại nhiều khu vực khác. Trong trường hợp nhu cầu sử dụng tăng lên, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển thêm các tuyến đường ưu tiên cho xe đạp.

Dự kiến làn ưu tiên xe đạp đầu tiên ở TPHCM sẽ hoàn thành vào ngày 31/12 tới đây.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến mở rộng mô hình này với hai đoạn mới trên đường Mai Chí Thọ gồm tuyến từ điểm giao từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn (dài 1,4 km mỗi làn) và tuyến từ điểm giao với đường D1 đến đường Võ Nguyên Giáp (dài 2,5 km mỗi làn), kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 tại ga An Phú. TP.HCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng, góp phần thúc đẩy giao thông xanh và bền vững trong đô thị.