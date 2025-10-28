Lộ diện làn đường cho xe đạp đầu tiên ở TPHCM

TPO - Những ngày cuối tháng 10, dọc đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, phường An Khánh), hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân đang khẩn trương làm việc để hoàn thiện làn đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên tại TPHCM. Công trình được kỳ vọng mở ra không gian giao thông xanh, thân thiện và an toàn cho người dân.
Công trường thi công làn xe đạp dọc vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ và đoạn giao Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (phường An Khánh, TPHCM).
Làn đường dành cho xe đạp được bố trí song song với vỉa hè, tách biệt rõ rệt với phần đường dành cho ô tô, xe máy nhằm bảo đảm an toàn cho người lưu thông.
Một số hình ảnh thực tế tại công trường dự án làn đường xe đạp đầu tiên ở TPHCM.
Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM dự kiến mở rộng mô hình đường ưu tiên cho xe đạp với hai đoạn mới gồm tuyến Nguyễn Cơ Thạch - Công viên bờ sông Sài Gòn với chiều dài 1,4 km mỗi làn và tuyến D1 - Võ Nguyên Giáp với chiều dài 2,5 km ở mỗi làn, kết nối trực tiếp tuyến metro số 1 ở nhà ga An Phú.
Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng, trong đó khoảng 5.000 xe được bố trí ngay giai đoạn đầu tại các khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm và dọc các tuyến metro, góp phần thúc đẩy giao thông xanh.