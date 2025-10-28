Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lộ diện làn đường cho xe đạp đầu tiên ở TPHCM

Kim Cúc - Ngọc Kim - Bích Liên

TPO - Những ngày cuối tháng 10, dọc đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, phường An Khánh), hàng loạt máy móc, thiết bị và công nhân đang khẩn trương làm việc để hoàn thiện làn đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên tại TPHCM. Công trình được kỳ vọng mở ra không gian giao thông xanh, thân thiện và an toàn cho người dân.

tp-anh-1-4.jpg
tp-anh-2-3.jpg
Công trường thi công làn xe đạp dọc vỉa hè đại lộ Mai Chí Thọ và đoạn giao Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 (phường An Khánh, TPHCM).
tp-anh-18.jpg
Các đoạn vỉa hè đang được bóc dỡ gạch để chuẩn bị mặt mặt bằng thi công.
tp-anh-11.jpg
Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM), dự án làn xe đạp Mai Chí Thọ được triển khai từ ngày 1/10 đến 31/12/2025, có tổng vốn đầu tư 12,7 tỷ đồng. Tuyến làn ưu tiên này dài gần 6 km, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1 (phường An Khánh), thiết kế vận tốc 20 km/h, rộng trung bình 2 m.
tp-anh-20.jpg
Hiện các hạng mục thi công đang được triển khai gồm đào bóc nền, điều chỉnh hệ thống thoát nước, đổ cát và gia cố nền đường.
tp-anh-9.jpg
tp-anh-10.jpg
Làn đường dành cho xe đạp được bố trí song song với vỉa hè, tách biệt rõ rệt với phần đường dành cho ô tô, xe máy nhằm bảo đảm an toàn cho người lưu thông.
tp-anh-4.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, trên toàn tuyến từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, nhiều đoạn đã được hoàn thiện phần nền và lắp đặt biển báo cảnh báo thi công.
tp-anh-17.jpg
Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Khánh) được chọn làm tuyến thí điểm cho dự án làn đường xe đạp bởi đây là tuyến đường có mặt cắt ngang lớn, khoảng 100 mét với quy mô 10-14 làn xe.
111.png
Phương án làn ưu tiên cho xe đạp được triển khai trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1.
tp-anh-19.jpg
tp-anh-16.jpg
tp-anh-15.jpg
tp-anh-12.jpg
Một số hình ảnh thực tế tại công trường dự án làn đường xe đạp đầu tiên ở TPHCM.
tp-anh-14.jpg
Khi hoàn thành, làn xe đạp Mai Chí Thọ sẽ kết nối các khu dân cư như Sala, Newcity, The Sun Avenue với tuyến metro số 1 tại ga Rạch Chiếc, hình thành hành lang di chuyển xanh đầu tiên của thành phố.
tp-anh-6.jpg
tp-anh-4.jpg
Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM dự kiến mở rộng mô hình đường ưu tiên cho xe đạp với hai đoạn mới gồm tuyến Nguyễn Cơ Thạch - Công viên bờ sông Sài Gòn với chiều dài 1,4 km mỗi làn và tuyến D1 - Võ Nguyên Giáp với chiều dài 2,5 km ở mỗi làn, kết nối trực tiếp tuyến metro số 1 ở nhà ga An Phú.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng, trong đó khoảng 5.000 xe được bố trí ngay giai đoạn đầu tại các khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm và dọc các tuyến metro, góp phần thúc đẩy giao thông xanh.

Kim Cúc - Ngọc Kim - Bích Liên
