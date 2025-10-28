Lộ diện làn đường cho xe đạp đầu tiên ở TPHCM

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM dự kiến mở rộng mô hình đường ưu tiên cho xe đạp với hai đoạn mới gồm tuyến Nguyễn Cơ Thạch - Công viên bờ sông Sài Gòn với chiều dài 1,4 km mỗi làn và tuyến D1 - Võ Nguyên Giáp với chiều dài 2,5 km ở mỗi làn, kết nối trực tiếp tuyến metro số 1 ở nhà ga An Phú.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu 8.000 xe đạp công cộng, trong đó khoảng 5.000 xe được bố trí ngay giai đoạn đầu tại các khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, khu đô thị Thủ Thiêm và dọc các tuyến metro, góp phần thúc đẩy giao thông xanh.