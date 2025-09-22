Sắp có làn riêng cho xe đạp ở TPHCM

TPO - TPHCM sẽ cải tạo dải đất trống dọc đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, thành làn ưu tiên xe đạp. Làn ưu tiên xe đạp dài gần 6 km, tốc độ thiết kế 20 km/h, tạo không gian di chuyển và rèn luyện sức khỏe xanh cho người dân.

Ngày 22/9, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết từ ngày 1/10 đến 31/12, đơn vị sẽ triển khai dự án cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên trục Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1).

Dự án có tổng mức đầu tư 12,7 tỷ đồng với chiều dài khoảng 5,8 km, rộng 20 m, thiết kế vận tốc 20 km/h. Làn xe đạp sẽ được bố trí biển báo, vạch sơn phân làn tách biệt với ô tô, xe máy; đồng thời sắp xếp bãi đỗ và trạm xe đạp công cộng gần khu dân cư để người dân dễ tiếp cận.

Phương án làn ưu tiên cho xe đạp được triển khai trên tuyến đường Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1.

Theo thiết kế, làn xe đạp rộng 2 m với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và thu hẹp còn 1,5 m khi qua cầu. Không chỉ phục vụ di chuyển, tuyến đường này còn tạo không gian công cộng xanh – sạch – yên tĩnh, khuyến khích thói quen đạp xe rèn luyện sức khỏe, ngắm cảnh và góp phần cải thiện môi trường đô thị.

TPHCM sẽ cải tạo dải đất trống dọc đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 thành làn ưu tiên xe đạp dài gần 6 km, tốc độ thiết kế 20 km/h. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong giai đoạn tiếp theo (năm 2026), TPHCM sẽ mở rộng thêm hai đoạn:

Đoạn 1 từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến Công viên bờ sông Sài Gòn (2 chiều) với chiều dài tuyến 1,4 km/chiều.

Đoạn 2 từ nút giao D1 – Mai Chí Thọ đến đường Võ Nguyên Giáp, kết nối nhà ga metro An Phú với chiều dài tuyến 2,5 km/chiều.

Khi hoàn thiện, mạng lưới xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ kết nối các khu dân cư lớn như Sala, Newcity, The Sun Avenue, công viên bờ sông Sài Gòn với tuyến metro số 1 tại ga Rạch Chiếc, tạo thành hành lang di chuyển xanh liên hoàn.

Sơ đồ mạng lưới tuyến, kết nối trạm, bãi đỗ xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ.

Đường Mai Chí Thọ là một trong những tuyến đường trục quan trọng nhất TPHCM, kết nối trực tiếp cửa ngõ phía Đông với khu trung tâm. Tuyến đường này thuộc Đại lộ Đông - Tây dài 22 km, kéo dài từ ngã ba Cát Lái (TP Thủ Đức cũ) đến quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh cũ).

Nằm trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), đường Mai Chí Thọ có tổng chiều dài hơn 6,3 km, bắt đầu từ hầm vượt sông Sài Gòn và kết thúc tại nút giao Cát Lái, giao với đường Võ Nguyên Giáp. Tuyến đường có mặt cắt ngang trung bình 100 m, quy mô 10 - 14 làn xe, được xem là “xương sống” của giao thông phía Đông TPHCM.