300 chiếc xe đạp tiếp sức học sinh nghèo tỉnh Phú Thọ thông qua Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025

Với vai trò là đối tác chiến lược năm thứ hai liên tiếp, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn đậm nét trong việc đồng hành và kiến tạo nên thành công của Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025.

Chiều ngày 16/8, tại Flamingo Đại Lải, hơn 7.000 vận động viên trong và ngoài nước đã cùng nhau bùng nổ năng lượng trong một ngày hội thể thao đầy màu sắc, cảm xúc. Sự kiện không chỉ là một giải đấu tầm vóc mà còn là minh chứng cho nỗ lực của LPBank trong việc góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 với chủ đề “Nhịp điệu xuyên thời gian” được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 02/9 và 55 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV. Sự thành công của giải đấu là kết quả của sự chung tay giữa Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và đặc biệt là sự đồng hành chiến lược từ LPBank.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank, khẳng định: "Năm thứ hai liên tiếp sát cánh cùng Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh về thể chất, mạnh mẽ về ý chí. Chúng tôi tin rằng, đầu tư cho thể thao chính là đầu tư cho tương lai bền vững của đất nước. LPBank tự hào được chung tay cùng VTV và các đơn vị tạo ra một sân chơi đẳng cấp, truyền cảm hứng cho cộng đồng”.

Tiếp nối tinh thần “mỗi bước chân một sự sẻ chia”, giải đấu năm nay còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn. Ban tổ chức và LPBank đã trao tặng 300 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Món quà ý nghĩa này không chỉ tiếp sức cho các em đến trường mà còn thể hiện rõ triết lý "Gắn xã hội trong kinh doanh" mà LPBank luôn theo đuổi.

Lễ khai mạc có sự hiện diện của các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo LPBank, các nhà tài trợ, và hàng ngàn vận động viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Đỗ Đức Hoàng – Trưởng Ban Chỉ đạo giải, nhấn mạnh: "Giải năm nay với chủ đề “Nhịp điệu xuyên thời gian” mang thông điệp tôn vinh giá trị kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, đồng thời thể hiện tinh thần bền bỉ, vượt qua mọi giới hạn của mỗi runner. Thông qua giải đấu này, Đài THVN mong muốn lan tỏa tinh thần yêu chạy bộ tới cộng đồng runner, xây dựng một môi trường thể thao lành mạnh, mang tới những giá trị tinh thần, xã hội to lớn, đặc biệt quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của mỗi địa phương”.

Đường đua năm nay quy tụ hơn 7.000 runner tranh tài ở 3 cự ly. Cung đường bán marathon 21km đầy thử thách thu hút gần 3.000 vận động viên, trong khi hơn 1.700 vận động viên tham gia ở cự ly 10km và hơn 2.400 vận động viên ở cự ly 6,8km. Sức nóng của giải đấu còn được khẳng định bằng sự góp mặt của các runner đến từ 8 quốc gia, tạo nên một sân chơi quốc tế tầm vóc, đa màu sắc đồng thời mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi quý báu cho các chân chạy trong nước.

Các vận động viên đã được trải nghiệm một cung đường chạy độc đáo và đầy cảm xúc trong khung giờ buổi chiều, chiêm ngưỡng hoàng hôn lãng mạn tại Flamingo Đại Lải - một trong 10 resort đẹp nhất thế giới. Cung đường đi qua những cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ như rừng thông xanh mướt và mặt hồ thơ mộng hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên.

Công tác tổ chức, an ninh và y tế được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia. Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt cho cả 3 cự ly lên đến hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra, các vận động viên còn được hòa mình vào lễ hội bia và âm nhạc sôi động, tạo nên một ngày hội thực sự bùng nổ.

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025 - Nhịp điệu xuyên thời gian đã khép lại thành công, không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một ngày hội của sự kết nối, nơi mọi người cùng chia sẻ đam mê, lan tỏa năng lượng tích cực và ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ.