Nhiều học sinh Huế nhận quà tặng xe đạp, dụng cụ học tập dịp lễ 2/9

TPO - Tại Nhà văn hóa xã Đan Điền (TP Huế), Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã phối hợp Câu lạc bộ “Tủ chắp cánh tương lai” TP Huế cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vững bước đến trường”, trao tặng xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thiết thực này nhằm hỗ trợ các em tiếp tục vươn lên trong học tập trước thềm năm học mới 2025 – 2026 và dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tủ chắp cánh tương lai” TP Huế, chia sẻ, đây là tấm lòng của đoàn viên, thanh niên, nhà hảo tâm và thành viên câu lạc bộ gửi đến những chủ nhân tương lai của gia đình và đất nước.

Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài tham dự chương trình﻿ và trao quà tặng, xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt ở xã Đan Điền.

Theo ông Hùng, chương trình mong muốn tiếp thêm nghị lực để học sinh vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương và TP Huế ngày càng phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện lãnh đạo xã Đan Điền bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân đã chung tay sẻ chia, góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho thế hệ trẻ trên con đường học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 35 xe đạp và 70 suất quà gồm dụng cụ học tập, tập vở, khăn quàng đỏ cho học sinh vượt khó, học giỏi của hai xã Đan Điền và Quảng Điền (TP Huế).

Chương trình dành tặng 35 xe đạp, hàng chục phần quà﻿ cho học sinh nhân dịp năm học mới và lễ Quốc khánh 2/9.

Trước đó, đoàn công tác cũng đến thăm và trực tiếp trao tặng xe đạp cho em Hồ Ngọc Vân Trang (học sinh thôn Phổ Lại, xã Đan Điền).

Xúc động khi nhận quà, em Hoàng Nguyễn Bảo Thi - học sinh lớp 7/4 Trường THCS Đặng Hữu Phổ, chia sẻ: “Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để không phụ lòng quan tâm, yêu thương của các cô chú, anh chị và thầy cô”.