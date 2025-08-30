Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Nhiều học sinh Huế nhận quà tặng xe đạp, dụng cụ học tập dịp lễ 2/9

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại Nhà văn hóa xã Đan Điền (TP Huế), Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã phối hợp Câu lạc bộ “Tủ chắp cánh tương lai” TP Huế cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vững bước đến trường”, trao tặng xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động thiết thực này nhằm hỗ trợ các em tiếp tục vươn lên trong học tập trước thềm năm học mới 2025 – 2026 và dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tủ chắp cánh tương lai” TP Huế, chia sẻ, đây là tấm lòng của đoàn viên, thanh niên, nhà hảo tâm và thành viên câu lạc bộ gửi đến những chủ nhân tương lai của gia đình và đất nước.

tang-xe-dap-2.jpg
Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài tham dự chương trình﻿ và trao quà tặng, xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt ở xã Đan Điền.

Theo ông Hùng, chương trình mong muốn tiếp thêm nghị lực để học sinh vượt qua khó khăn, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương và TP Huế ngày càng phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện lãnh đạo xã Đan Điền bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân đã chung tay sẻ chia, góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho thế hệ trẻ trên con đường học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 35 xe đạp và 70 suất quà gồm dụng cụ học tập, tập vở, khăn quàng đỏ cho học sinh vượt khó, học giỏi của hai xã Đan Điền và Quảng Điền (TP Huế).

tang-xe-dap-3.jpg
Chương trình dành tặng 35 xe đạp, hàng chục phần quà﻿ cho học sinh nhân dịp năm học mới và lễ Quốc khánh 2/9.

Trước đó, đoàn công tác cũng đến thăm và trực tiếp trao tặng xe đạp cho em Hồ Ngọc Vân Trang (học sinh thôn Phổ Lại, xã Đan Điền).

Xúc động khi nhận quà, em Hoàng Nguyễn Bảo Thi - học sinh lớp 7/4 Trường THCS Đặng Hữu Phổ, chia sẻ: “Chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện tốt để không phụ lòng quan tâm, yêu thương của các cô chú, anh chị và thầy cô”.

Ngọc Văn
#Câu lạc bộ #Tủ chắp cánh tương lai #Đoàn xã Đan Điền #TP Huế #trao tặng #xe đạp #năm học mới #Quốc khánh 2/9 #vượt khó học tốt #kỷ nguyên mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục