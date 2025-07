Thăm hỏi, trao quà tặng 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh ở Bắc Ninh

Cụ thể, đoàn công tác Báo Tiền Phong, Công ty Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Cát Tường và Công ty Cổ phần Him Lam thăm hỏi và trao quà tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (số tiền 40 triệu đồng); Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang (số tiền 25 triệu đồng); Trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công tỉnh Bắc Ninh (số tiền 20 triệu đồng). Các thương bệnh binh và cán bộ tại 3 Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh ở tỉnh Bắc Ninh đều ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và tình cảm của Báo Tiền Phong và các doanh nghiệp vào dịp 27/7.

Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty Cổ phần Him Lam dành 350 triệu đồng đồng hành cùng Báo Tiền Phong và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Đoàn thăm hỏi và tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình do Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) từ nhiều năm nay.