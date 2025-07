Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan

TPO - Chiều 24/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Đoàn công tác Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam đã đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Đoàn công tác do nhà báo Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thanh niên Báo Tiền Phong, làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có người đẹp Trần Minh Thu, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Chương trình là một phần trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty Cổ phần Him Lam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950-15/7/2025) và 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), nhằm tri ân người có công, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh đang điều trị, an dưỡng và cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh cùng người đẹp Trần Minh Thu, thăm hỏi động viên các cựu binh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan cho biết, hiện Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho 60 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, trong đó có 3 đồng chí là thương binh Công an nhân dân. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, Trung tâm còn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách đang điều trị tại đây.

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, thay mặt Ban Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Phạm Tuấn Anh đã ân cần gửi lời thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các cựu binh tại Trung tâm Nho Quan.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương thể xác và tinh thần mà các đồng chí thương, bệnh binh đang mang theo vẫn là minh chứng sống động cho sự hy sinh cao cả. Các bậc tiền bối là biểu tượng của ý chí, nghị lực và lòng yêu nước bất khuất".

Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ mong muốn các bác thương, bệnh binh tiếp tục phát huy tinh thần lạc quan, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời, nhà báo Phạm Tuấn Anh cũng gửi lời tri ân và đề nghị tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm chăm sóc và phục vụ các thương, bệnh binh theo đúng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh ân cần hỏi thăm các cựu binh.

Tại mỗi điểm đến, đại diện Báo Tiền Phong cùng nhà tài trợ không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực mà còn gửi gắm tấm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc.

Đại diện Báo Tiền Phong cùng các cựu binh tại Trung tâm Nho Quan.

Chương trình là minh chứng cho tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của Báo Tiền Phong và các doanh nghiệp đồng hành, trong hoạt động tri ân những người có công với cách mạng. Qua đó, lan toả các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ hôm nay.