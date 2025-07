Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong thăm, tặng quà người có công ở Thanh Hóa

Sáng 24/7, Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trao quà cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa.

Xúc động trước sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, bác Bùi Thanh Va ( SN 1964) quê ở xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) là thương bình 1/4 mất sức 81% chia sẻ: "Tôi về trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công vào tháng 9/1986. Tình cảm của Công ty cổ phần Him Lam cùng Báo Tiền Phong cũng như nhiều tổ chức, cá nhân khác mỗi dịp lễ, Tết là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi xin chúc cho Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong luôn thành công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp đến với nhiều hoàn cảnh khác trên cả nước”.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Ban Thanh niên Báo Tiền Phong cho biết: Như thường lệ, vào mỗi dịp tháng Bảy, Báo Tiền Phong lại làm cầu nối giữa các doanh nghiệp với các trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh trên cả nước để thực hiện các chương trình tri ân. Những chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Nhân dịp này, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe đến các thương, bệnh binh, người có công... Chúng tôi mong trung tâm tiếp tục là mái nhà ấm áp cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ... yên tâm điều trị và sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Thư, Giám đốc Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 223 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ... Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam đã thường xuyên đến thăm hỏi, trao quà vào các dịp lễ, Tết. Những hành động ý nghĩa thể hiện sự tri ân với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.

Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Công ty Cổ phần Him Lam dành 350 triệu đồng đồng hành cùng Báo Tiền Phong và Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Đoàn thăm hỏi và tặng quà 14 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trải dài từ Bắc vào Nam. Đây là chương trình do Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong thực hiện đều đặn vào các dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) từ nhiều năm nay.