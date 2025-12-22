Máy điều trị ung thư trên 200 tỷ đồng 'đắp chiếu' gần 15 năm

TPO - Sau gần 15 năm được phê duyệt và thực hiện mua sắm với giá hơn 203 tỷ đồng, dự án trang bị máy điều trị ung thư (thiết bị cyclotron 18MeV) cho Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Ngày 22/12, trao đổi với PV Báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị (phần thiết bị cyclotron 18MeV) thuộc Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang đã ngừng hoạt động nhiều năm qua. "Sau kết luận thanh tra, Sở Y tế đang đề xuất UBND tỉnh An Giang tổ chức khảo sát lại toàn bộ dự án và hiện chờ ý kiến chỉ đạo", lãnh đạo Sở Y tế An Giang thông tin.

Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị với thiết bị cyclotron 18MeV vẫn trong tình trạng “đắp chiếu”, tòa nhà để hoang. Ảnh: CTV.

Theo tài liệu của PV, trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với dự án trên. Theo kết luận, dự án được đầu tư nhằm sản xuất các đồng vị phóng xạ phát positron có chu kỳ phân rã ngắn, đặc biệt là F-18 phục vụ chụp PET với FDG trong chẩn đoán các bệnh tim mạch, thần kinh và ung thư; đồng thời triển khai công nghệ PET/CT trong khám, điều trị cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) phê duyệt năm 2011, do Sở Y tế làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 203 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA gần 176 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách địa phương. Tháng 5/2015, nhà thầu IBA (Bỉ) vận chuyển thiết bị về Kiên Giang để lắp đặt. Tuy nhiên, do Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị chưa hoàn thiện, việc lắp đặt chỉ thực hiện được phần máy tính, các thiết bị còn lại phải tập kết tại kho của Bệnh viện Lao, phát sinh thêm chi phí vận chuyển và bảo vệ.

Khi dự án chưa được đưa vào vận hành, tháng 5/2017, xảy ra vụ mất trộm gạch chì che chắn phóng xạ. Đến tháng 8/2018, Sở Y tế đã tạm ứng hơn 2,1 tỷ đồng từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp để mua bổ sung số gạch chì bị mất. Vụ án trộm chì sau đó được điều tra và đã được đưa ra xét xử.

Theo bản án số 63 của TAND tỉnh Kiên Giang (cũ), đến nay đã hơn 7 năm kể từ khi bản án có hiệu lực, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn trả số tiền tạm ứng nêu trên (2,1 tỷ đồng).

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, trong quá trình triển khai dự án, một số tổ chức, cá nhân liên quan chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng vốn ODA; quản lý ngân sách nhà nước; đầu tư công và đấu thầu. Dù dự kiến đưa vào sử dụng từ năm 2021, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, trong khi tổng số vốn đã thanh toán cho nhà thầu IBA và các chi phí liên quan lên tới hơn 177 tỷ đồng, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Về nguyên nhân, Thanh tra tỉnh xác định yếu tố khách quan gồm vụ mất trộm chì che chắn phóng xạ và tác động kéo dài của dịch COVID-19, làm gián đoạn quá trình phối hợp giữa chủ đầu tư và nhà thầu, ảnh hưởng tiến độ dự án. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, việc bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch chưa kịp thời; công tác quản lý, tổ chức thực hiện dự án của chủ đầu tư còn tồn tại nhiều sai phạm. Việc chia tách, sáp nhập các đơn vị gồm Ban quản lý dự án, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang làm thay đổi một số nhân sự phụ trách dự án.

Trách nhiệm đối với các vi phạm, thanh tra chỉ rõ thuộc về chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (tùy từng thời điểm), Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang (khi chưa tách bệnh viện); cùng các cá nhân giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án; Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang qua các thời kỳ. Ngoài ra, còn có trách nhiệm liên đới của các tổ chức, cá nhân tham mưu cho UBND tỉnh, gồm Sở Tài chính và Sở Kế hoạch - Đầu tư (trước khi sáp nhập).

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2008 - 2018; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý và thực hiện dự án, xử lý theo đúng quy định pháp luật.