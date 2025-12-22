Sâm Kỳ Ẩm - tinh hoa thảo mộc cho mỗi ngày thêm khỏe mạnh

Sâm Kỳ Ẩm là thức uống được chiết xuất từ hai loại thảo mộc Hoàng Kỳ và Đảng Sâm, nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc và được Thọ Sinh Đường phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hoàng Kỳ - Đảng Sâm và triết lý "phù chính ích khí"

Giáo sư, Tiến sĩ Lục Dương, Phó Viện trưởng Viện Trung y, Đại học Trung y dược Bắc Kinh cho biết: “Nước uống Sâm Kỳ Ẩm "Đạo phù chính - Ích khí phương Đông" là thành quả của Công ty TNHH Công nghệ Y tế Giang Tô Nhất Doanh Gia Trung Quốc trong lĩnh vực “Dược thực đồng nguồn” (Dược liệu và thực phẩm có cùng nguồn gốc), được chiết xuất từ hai vị thảo mộc Đảng Sâm và Hoàng Kỳ.

Đây không chỉ đơn thuần là cộng dồn 1+1=2. Theo lý luận ngũ phối (kết hợp vị thuốc) "quân, thần, tá, sứ" của Đông y, Hoàng Kỳ là quân, Đảng Sâm là thần, hai vị thảo mộc hiệp đồng với nhau đạt được hiệu ứng tốt "1+1>2". Chính dựa trên cặp đôi vàng đã được kiểm chứng này, chúng tôi đã thành công trong việc chuyển hóa cổ pháp (phương pháp cổ) "phù chính ích khí" thành một sản phẩm hiện đại với thành phần rõ ràng, cơ chế minh bạch.”

Sâm Kỳ Ẩm hướng tới việc hỗ trợ cơ thể trong quá trình phục hồi thể trạng. Thông qua việc bổ sung nước uống thảo mộc, người dùng sẽ cảm thấy dễ chịu, thư thái và duy trì trạng thái sinh hoạt cân bằng. Với cách tiếp cận nhẹ nhàng, nước uống Sâm Kỳ Ẩm phù hợp để sử dụng thường xuyên như một lựa chọn đồ uống tốt cho sức khỏe, đồng hành cùng lối sống lành mạnh, khỏe khoắn từ bên trong. Sản phẩm được đóng gói dưới dạng nước uống tiện lợi (30ml/chai).

“Dược thực đồng nguồn” trong đời sống

Tại Hội nghị Khoa học Quốc tế “Kết hợp Y học Cổ truyền và Y học Hiện đại trong phòng, điều trị bệnh lý mạch máu não” do Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương tổ chức, TS.BS Trịnh Hoài Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, Cố vấn cấp cao của Thọ Sinh Đường, chia sẻ về "Dược thực đồng nguồn" dưới góc nhìn Đông y: việc sử dụng thực phẩm đúng cách tạo ra hiệu quả cộng dồn, giúp hỗ trợ điều hòa miễn dịch, cải thiện tình trạng mệt mỏi và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là một trong những yếu tố phát triển y tế dự phòng.

Thọ Sinh Đường và hướng đi của những sản phẩm thuần thảo mộc

Bà Lữ Lan Nhi - Chủ tịch Thọ Sinh Đường chia sẻ: “Với sứ mệnh hỗ trợ thể trạng cộng đồng, Thọ Sinh Đường cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chính ngạch thuần tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Việc cung cấp những sản phẩm có giá trị trong cuộc sống hàng ngày là một phần trong trách nhiệm cộng đồng mà chúng tôi hướng đến.”. Và ngày 17/12/2025 Thọ Sinh Đường và Hà Nội Home Care (đơn vị chuyên chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư), đã ký kết hợp tác chiến lược về phân phối sản phẩm Sâm Kỳ Ẩm tại hệ thống phòng khám này.

Theo bà Lan Nhi, Sâm Kỳ Ẩm không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh, đây là đồ uống có nguồn gốc thảo dược, phù hợp chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

