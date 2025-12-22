Cửa ngõ phía Đông TP.HCM: Nâng cấp đơn vị chạy thận hiện đại, ‘chia lửa’ cho tuyến cuối

TPO - Ngày 22/12, Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng đã đưa vào hoạt động hệ thống RO thế hệ mới phục vụ chạy thận nhân tạo mang lại sự ổn định, an toàn cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là bước ngoặt của y tế khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, góp phần giảm áp lực quá tải với nhóm bệnh nhân phải điều trị thay thế thận suốt đời tại các bệnh viện tuyến cuối.

Lúc 9 giờ sáng, anh P.V.T. (45 tuổi, ngụ phường Bình Đông, TP.HCM) đang nằm đọc báo bên cạnh chiếc máy lọc thận thế hệ mới vận hành êm ái tại Bệnh viện Chánh Hưng. Trao đổi với phóng viên, anh T. cho biết, hơn 1 năm trước, anh được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối sau những chuỗi ngày dài tăng huyết áp không rõ nguyên nhân. Kể từ đó, cuộc sống của người đàn ông này gắn liền với lịch chạy thận đều đặn 3 buổi mỗi tuần.

Đơn vị Thận Nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng hiện có 30 máy vận hành phục vụ người bệnh 3 ca mỗi ngày

Thời gian đầu, anh T. phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên ở khu vực trung tâm thành phố. Mỗi buổi chạy thận là một lần mệt mỏi vì quãng đường xa, kẹt xe, chờ đợi kéo dài do quá tải bệnh nhân. “Có những hôm tôi đến rất sớm nhưng vẫn phải chờ vì bệnh viện quá đông. Người mệt, tinh thần cũng căng thẳng theo”- anh T. chia sẻ.

Khi chuyển về chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng, điều khiến anh T. cảm nhận rõ nhất là sự chủ động về thời gian và chất lượng điều trị ổn định hơn. “Được chạy thận gần nhà, đúng giờ, không phải chen chúc, tôi thấy sức khỏe và tâm lý đều cải thiện rõ rệt” – anh T. nói.

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại đây được hưởng đầy đủ các quyền lợi về Bảo hiểm Y tế

Không chỉ người dân nội thành, nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận cũng đang hưởng lợi từ việc mở rộng năng lực chạy thận tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Bà L.T.M. (62 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đã sống chung với suy thận mạn giai đoạn cuối suốt ba năm qua. Trước đây, mỗi tuần ba lần, gia đình phải đưa bà lên TP.HCM chạy thận, quãng đường dài khiến sức khỏe người bệnh suy giảm nhanh, chi phí đi lại và sinh hoạt tăng cao. “Tôi rất sợ những ngày phải đi xa. Từ khi được chạy thận ở đây, mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều” - bà M. cho biết.

Tại buổi lễ ra mắt hệ thống RO (lọc nước siêu tinh khiết) phục vụ chạy thận nhân tạo, BS-CKII Phan Nhật Khánh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chánh Hưng cho biết, đơn vị thận nhân tạo của bệnh viện chính thức hoạt động từ năm 2011 với chỉ 5 máy chạy thận trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trải qua gần 15 năm phát triển, đơn vị từng bước được đầu tư mở rộng, đến nay nâng quy mô lên 30 máy, mỗi năm thực hiện gần 20.000 lượt chạy thận cho người bệnh suy thận mạn.

BS Khánh cho biết, thực tế cho thấy số lượng bệnh nhân suy thận mạn ngày càng gia tăng, trong khi các bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM luôn trong tình trạng quá tải. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống RO thế hệ mới là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo chất lượng nước đạt chuẩn, an toàn sinh học, duy trì điều trị ổn định lâu dài và đủ năng lực tiếp nhận thêm người bệnh từ khu vực phía Đông của TPHCM và địa bàn giáp ranh và các tỉnh lân cận.

Lãnh đạo địa phương đánh giá cao nỗ lực đầu tư về trang thiết bị và chuyên môn của bệnh viện hướng tới mục tiêu phát triển y tế cơ sở, phục vụ người bệnh tốt hơn

Theo BS Khánh, hệ thống RO mới được thiết kế theo công nghệ cấp nước trực tiếp cho máy chạy thận, khử trùng bằng nhiệt, không tồn trữ nước thành phẩm, giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và nâng cao độ an toàn cho người bệnh. Song song đó, bệnh viện đầu tư bổ sung 8 máy chạy thận mới, góp phần nâng tổng công suất hoạt động, từng bước “chia lửa” cho các bệnh viện tuyến cuối.

Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Dương Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM) cho rằng, việc bệnh viện đầu tư hệ thống chạy thận hiện đại ngay tại địa bàn có ý nghĩa rất lớn đối với người dân. “Người bệnh suy thận là nhóm bệnh nhân đặc biệt, phải điều trị suốt đời, việc đi lại xa rất vất vả. Có cơ sở chạy thận đầy đủ, hiện đại ngay tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm áp lực cho tuyến trên” - ông Dân nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo địa phương, đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương tăng cường năng lực y tế tuyến cơ sở, từng bước cân bằng lại mạng lưới khám chữa bệnh, để người dân không phải dồn lên các bệnh viện tuyến cuối cho những nhu cầu điều trị kéo dài, thường xuyên như chạy thận nhân tạo.