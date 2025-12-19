Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Vi phẫu tìm tinh trùng giúp người đàn ông vô sinh được làm cha

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không có tinh trùng trong tinh dịch, nhưng nhờ phương pháp vi phẫu, các bác sĩ đã giúp giấc mơ làm cha của người đàn ông trở thành hiện thực. Kỹ thuật này mở ra hy vọng cho nhiều trường hợp vô sinh nam mức khó.

Bệnh nhân nói trên trong tình trạng vô tinh (không phát hiện tinh trùng trong tinh dịch), từng hai lần trải qua vi phẫu tìm tinh trùng tại các cơ sở y tế khác nhau. Có thời điểm, tinh trùng được tìm thấy, tạo phôi và chuyển phôi, nhưng thai kỳ không thành công.

Ngày 19/12, BS-CKI. Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản – IVF Center của bệnh viện cho biết, đây là trường hợp được tiên lượng khả năng có con rất thấp. Do bệnh nhân đã nhiều lần can thiệp khiến mô tinh hoàn bị ảnh hưởng, làm giảm khả năng thu nhận tinh trùng trong các lần phẫu thuật tiếp theo.

sinh-san.jpg
Các phương pháp hỗ trợ sinh sản ngày càng hiện đại đang mang lại hạnh phúc được làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng không may bị vô sinh

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân, ê kíp điều trị quyết định thực hiện vi phẫu lần thứ ba để tìm tinh trùng cho người bệnh. May mắn đã đến với gia đình và ê kíp bác sĩ khi ca phẫu thuật thu được tinh trùng đạt chất lượng. Người vợ được kích thích buồng trứng, sau khi phòng lab tạo các phôi và chuyển phôi thành công, sản phụ mang thai và sinh một bé trai khỏe mạnh.

Theo BS.Ngọc Sương, với những trường hợp vô tinh đã từng can thiệp nhiều lần, kỹ thuật vi phẫu chỉ là một phần. “Điều quan trọng là phải đánh giá lại toàn bộ hồ sơ điều trị, xác định đúng chỉ định, lựa chọn thời điểm phù hợp và phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, phòng lab và theo dõi thai kỳ. Không có một công thức chung cho tất cả các ca hiếm muộn” – BS.Ngọc Sương nói.

Theo các chuyên gia, vô tinh không đồng nghĩa tuyệt đối với việc không thể có con ruột. Trong nhiều trường hợp, tinh trùng vẫn có thể tồn tại rải rác trong mô tinh hoàn và chỉ có thể tìm thấy nhờ vi phẫu.

Bên cạnh ca vô tinh nam, bệnh viện cũng ghi nhận một trường hợp hiếm muộn khó khác ở nữ giới đã được cá thể hóa điều trị giúp chị thực hiện thiên chức làm mẹ. Bệnh nhân là chị N.T.K. (ngụ TP.HCM), được chẩn đoán giảm dự trữ buồng trứng nghiêm trọng. Sau kích thích buồng trứng, các bác sĩ chỉ ghi nhận duy nhất một nang noãn trưởng khiến khả năng thành công được đánh giá rất thấp.

Sau hội chẩn, ê kíp bác sĩ đã chọn phương án bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhằm giữ lại cơ hội mong manh nhất cho người bệnh. Kết quả ngoài dự đoán khi người mẹ đậu thai và sinh con khỏe mạnh. Theo các bác sĩ, đây là minh chứng cho việc ngay cả khi dự trữ buồng trứng gần như cạn kiệt, việc lựa chọn đúng thời điểm và phác đồ phù hợp vẫn có thể mang lại kết quả tích cực.

TS.BS.Tạ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng khoa Phụ Sản của bệnh viện cho biết, với những ca hiếm muộn khó, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở quá trình theo dõi liên tục, xử trí kịp thời và đồng hành đến cùng với cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ. Trẻ cần được chào đời an toàn, được chăm sóc chuyên sâu ngay từ những giờ đầu sau sinh.

Vân Sơn
