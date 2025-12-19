Bệnh nhi ‘ôm’ ổ khóa nhập viện cấp cứu, bác sĩ phát cảnh báo khẩn

TPO - Một tai nạn sinh hoạt tưởng chừng rất nhỏ nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng vừa xảy ra với một bé trai 5 tuổi tại TP.HCM. Bệnh nhi nhập viện vì ngón tay kẹt cứng trong ổ khóa kim loại, buộc các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp để giữ lại ngón tay cho trẻ.

Ngày 19/12, thông tin từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, bệnh nhi N.M.T. (nam, 5 tuổi) được đưa vào cấp cứu lúc 18 giờ 45 phút ngày 18/12 trong tình trạng ngón cái tay trái kẹt cứng trong một ổ khóa kim loại (dạng khóa cửa tay nắm tròn).

Theo bệnh sử, trước đó khoảng một giờ, trong lúc chơi tại nhà, bé tò mò đưa tay vào ổ khóa và không thể rút ra. Gia đình đã cố gắng xử lý nhưng bất thành, buộc phải đưa trẻ đến bệnh viện cùng… ổ khóa vẫn dính chặt vào tay.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngón tay bị kẹt cứng trong ổ khóa

Tại khoa Chỉnh hình Nhi, các bác sĩ xác định đây là ca tai nạn sinh hoạt hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nặng nếu xử trí chậm hoặc sai cách. Ê kíp các bác sĩ chỉnh hình nhi, bác sĩ gây mê đã nhanh chóng phối hợp xử trí.

Do ổ khóa ôm chặt ngón tay, gây đau nhiều và nguy cơ phù nề tăng dần, bệnh nhi được chỉ định gây mê để đảm bảo an toàn. Trong phòng mổ, các bác sĩ vừa đóng vai trò phẫu thuật viên, vừa phải “hóa thân” thành thợ sửa khóa, cẩn trọng tháo từng bộ phận kim loại để giải phóng ngón tay cho bé. Sau can thiệp, ngón cái bệnh nhi đã được giải cứu, trẻ may mắn không bị đứt gân, gãy xương, ngón tay được bảo tồn.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật giải cứu thành công ngón tay cho bệnh nhi

PGS.TS.BS Võ Quang Đình Nam, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi cho biết, trẻ nhỏ vốn hiếu động, tò mò và thường thích khám phá các vật dụng xung quanh. Nếu không được giám sát chặt chẽ, những vật tưởng như vô hại trong gia đình như ổ khóa, khe cửa, bản lề, máy móc đơn giản… đều có thể trở thành mối nguy.

Cùng quan điểm, BS-CKII Võ Hòa Khánh cho biết bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị kẹt ngón tay vào cửa, nhẫn, bu-lông, máy ép hoặc các khe hở kim loại. Điểm chung là tai nạn xảy ra rất nhanh, trong lúc người lớn lơ là giám sát. BS Hòa Khánh khuyến cáo phụ huynh, người trông trẻ và các cơ sở mầm non cần đặc biệt lưu ý kiểm tra môi trường sinh hoạt của trẻ, sửa chữa hoặc thay thế ổ khóa, bản lề hư hỏng, hướng dẫn trẻ không nghịch các vật dụng nguy hiểm, hạn chế tối đa các nguy cơ gây kẹt tay, dập nát hoặc đứt lìa chi.