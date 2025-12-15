Liên tiếp 2 học sinh tại TPHCM tử vong do đuối nước hồ bơi

TPO - Chưa đầy một tháng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM liên tục tiếp nhận hai học sinh bị đuối nước trong hồ bơi. Các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh cần chủ động cho trẻ học bơi, thường xuyên giám sát, nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho trẻ.

Tai nạn đuối nước liên tiếp đoạt mạng con trẻ

Ngày 15/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trường hợp đuối nước mới nhất được ghi nhận vào ngày 13/12 là bé L.N.P. (nữ, 7 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TP.HCM). Theo bệnh sử, trước đó trường tiểu học nơi trẻ theo học tổ chức dã ngoại tại một khu du lịch ở Long An. Bé P. đã được cha mẹ đăng ký cho tham gia cùng các bạn và thầy cô. Theo lời khai của giáo viên và nhân viên khu vui chơi, khoảng 12 giờ 30 phút, bé xuống hồ bơi, mực nước chỉ khoảng 0,4 m.

Đến khoảng 12 giờ 45 phút, một bạn nhỏ bơi ở hồ bên cạnh phát hiện bé P. úp mặt xuống nước, không cử động. Bé được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Nhân viên cứu hộ tiến hành ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút rồi chuyển bé cơ sở y tế cấp cứu. Sau khi được hồi sức tim phổi, trẻ có nhịp tim trở lại.

Đuối nước là tai nạn đặc biệt nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng nạn nhân trong vài phút

Bé được dùng thuốc vận mạch và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa cơ quan do thiếu ô xy kéo dài. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng rạng sáng 15/12 trẻ đã không qua được nguy kịch.

Trước đó, ngày 25/11 một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra, bé trai L.T.K. (12 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, TP.HCM) đi học bơi tại một hồ bơi công viên sinh thái trên địa bàn cùng thầy giáo thể dục và giáo viên dạy bơi. Khoảng 30 phút sau khi xuống nước, bạn bè phát hiện bé ngất và chìm trong hồ.

Bệnh nhi được đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê, tay chân co quắp. Giáo viên tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ và nhanh chóng chuyển bé đến cơ sở y tế gần nhất, sau đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Tại đây, bé ngưng tim, ngưng thở, được đặt nội khí quản và hồi sức tích cực giúp có nhịp tim trở lại. Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng ngày 7/12 bệnh nhi đã tử vong.

Theo bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1: “Cả hai trường hợp trên đều bị thiếu ô xy kéo dài. Khi tim ngưng đập, não chỉ chịu đựng được khoảng 4 phút trước khi bắt đầu tổn thương không hồi phục. Sau 10 phút, khả năng cứu sống và hồi phục gần như không còn”.

BS Tấn Phương cho biết, qua điều tra bệnh sử, cả hai trẻ đều đuối nước trong hồ bơi cạn, mực nước không quá đầu. Cả hai khu vực đều có nhân viên cứu hộ và giáo viên đi kèm, nhưng người phát hiện sự cố đầu tiên lại là bạn bè của nạn nhân.

Lỗ hổng từ khâu giám sát, sơ cấp cứu ban đầu

Từ hai ca tử vong liên tiếp, bác sĩ Phương cho rằng cần nhìn thẳng vào những bất cập trong công tác giám sát và sơ cứu tại hồ bơi. “Không thể chỉ nói có nhân viên cứu hộ là đủ. Câu hỏi đặt ra là giám sát như thế nào, ở cự ly bao xa và phản ứng trong bao lâu khi trẻ gặp nạn” – BS Tấn Phương nói.

Sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật là giải pháp tối ưu giúp nạn nhân qua nguy kịch

Ngoài ra, kỹ năng sơ cứu ban đầu tại hiện trường cũng là vấn đề then chốt. Trong nhiều trường hợp, việc “sốc nước” hay tìm cách dốc nước ra khỏi cơ thể trẻ đã làm mất đi thời gian vàng. Bác sĩ lưu ý, khi trẻ ngưng tim, ngưng thở, ưu tiên tuyệt đối là ép tim và thổi ngạt ngay lập tức. Không có chỗ cho các thao tác sai lầm.

Để tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra, bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được học bơi bài bản, đặc biệt là kỹ năng tự ngoi đầu lên khi trượt ngã trong nước. Những trẻ có tiền căn co giật, nhất là động kinh, tuyệt đối không nên tham gia bơi lội nếu không có giám sát y tế chặt chẽ.