Sức khỏe

Google News

Bé trai tập đi bị bỏng toàn thân từ sơ sẩy 'chết người' của người lớn

Vân Sơn
TPO - Ngày 12/12, BS.Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, can thiệp cho bệnh nhi bị bỏng nước sôi rất nặng. Nguyên nhân khiến trẻ bị bỏng đến từ việc người nhà đặt bình đun siêu tốc trong tầm với của trẻ.

Bệnh nhi là bé trai N.T.G.H. (9 tháng tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó người nhà đun nước sôi bằng bình siêu tốc. Bình nước được đặt trên bàn nhưng dây dẫn ổ cắm điện nằm trong tầm với của trẻ.

Trong lúc người nhà không chú ý, bé H. mon men đến bếp kéo dây điện khiến bình nước vừa sôi đổ từ trên cao xuống và bé H. bị bỏng vùng mặt, cổ, ngực, bụng, chân tay. Người nhà vội sơ cứu rồi đưa trẻ đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển bệnh viện.

Bỏng nước sôi là tai nạn đặc biệt nguy hiểm thường xảy ra ở trẻ xuất phát từ sơ ý của người lớn (ảnh minh họa)

Nạn nhân có biểu hiện sốc bỏng, qua thăm khám bác sĩ ghi nhận, diện tích bỏng nặng (độ II) chiếm khoảng 30%. Thời điểm nhập viện, cơ thể của trẻ đã xuất hiện nhiều bóng nước. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã truyền dịch chống sốc, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương.

Sau hơn 10 ngày được chăm sóc tích cực, sức khỏe đang dần bình phục.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, bỏng nước sôi là tai nạn đặc biệt nguy hiểm nhưng thường xảy ra ở trẻ. Nguyên nhân là do sự sơ ý của người lớn trong quá trình nấu ăn hoặc đun nước nhưng để vật dụng trong tầm với của trẻ. Để tránh tai nạn tương tự xảy ra, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi chuẩn bị nấu thức ăn, đun nước sôi phải cẩn thận để xa tầm với của trẻ để tránh nguy cơ trẻ tiếp cận gây hậu quả đáng tiếc và luôn luôn có người trông giữ trẻ dưới 3 tuổi.

Trong trường hợp tai nạn xảy ra cần nhanh chóng xối nước cho trẻ giảm bớt nguy cơ bỏng sâu thêm, giúp giảm đau… Để tránh nguy cơ vết bỏng nặng thêm, biến chứng nguy hiểm, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đặc biệt không được thoa kem đánh răng, nước mắm, giấm… vào vị trí bị bỏng. Các dung dịch trên không có khả năng trị bỏng mà còn gia tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử.

Vân Sơn
#Tai nạn bỏng nước sôi ở trẻ nhỏ #Nguyên nhân bỏng do sơ ý người lớn #Cách xử lý bỏng nước sôi an toàn #Phòng tránh tai nạn bỏng trẻ em #Chăm sóc và điều trị bỏng nặng #Nguy hiểm của bỏng nước sôi #Vai trò của người lớn trong an toàn trẻ nhỏ #Các biện pháp sơ cứu bỏng đúng cách #Hậu quả của bỏng nước sôi ở trẻ #Phòng tránh bỏng trong gia đình

