Trẻ 9 tháng tuổi bị bỏng nước sôi, Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động của cơ sở mầm non

TPO - Theo phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội), ngay sau khi nhận được thông tin sự việc trẻ 9 tháng tuổi bị bỏng ở cơ sở giáo dục mầm non đơn vị đã kiểm tra hoạt động của cơ sở này.

Tối 27/3, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình đã có báo cáo gửi UBND quận và Sở GD&ĐT Hà Nội về sự việc trẻ 9 tháng tuổi bị bỏng tại cơ sở lớp mầm non độc lập Vạn Phúc.

Theo báo cáo, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Phòng GD&ĐT quận phối hợp với Phòng Y tế, UBND phường Cống Vị kiểm tra, xác minh tại cơ sở để làm rõ các nội dung liên quan đến sự việc tại cơ sở lớp mầm non độc lập Vạn Phúc.

Đây là cơ sở mầm non tư thục được thành lập từ năm 2015. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở hoạt động gồm 8 giáo viên, nhân viên và 30 trẻ từ 24 tháng đến 6 tuổi.

Tháng 3/2025, cơ sở có nhận thêm 1 trẻ là cháu L.N.A 9 tháng tuổi (nhỏ nhất). Qua làm việc trực tiếp tại cơ sở giữa cơ quan quản lý nhà nước và chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Minh Châu đã khẳng định sự việc cháu bé 9 tháng tuổi bị bỏng là đúng.

Chủ cơ sở báo cáo, ngày 18/3, cháu bé mầm non bị bỏng trong trường hợp khi cơ sở trả trẻ còn lại khoảng 5 cháu về muộn hơn, có 2 cô giáo trông tại tầng 1. Trong lúc pha sữa cho trẻ, cô giáo sơ ý cô để bình nước nóng ở ghế và cháu L.N.A. bò đến kéo chân ghế làm đổ bình nước vào cổ và bị bỏng.

Sự việc xảy ra, cơ sở phối hợp gia đình chuyển trẻ đến bệnh viện điều trị và chi trả toàn bộ chi phí, đồng thời cử giáo viên đến chăm sóc cùng gia đình.

Cũng theo Phòng GD&ĐT quận Ba Đình, khi trẻ ra viện, phụ huynh muốn cho con đi điều trị liền sẹo và có yêu cầu cơ sở mầm non viết cam kết có đóng dấu về việc điều trị tại các cơ sở y tế có uy tín.

Trong khi đó, chủ cơ sở viết bản cam kết (bản viết tay, không có dấu) phối hợp với phụ huynh hỗ trợ cùng chăm sóc chữa vết bỏng cho cháu tại cơ sở y tế trong nước, có giấy phép hành nghề theo đúng quy định của nhà nước và chịu mọi chi phí đến khi cháu lành bệnh. Việc lựa chọn cơ sở y tế theo nguyện vọng của phụ huynh và cơ sở.

Tuy nhiên phụ huynh không đồng ý và yêu cầu phải là bản có dấu đỏ của cơ sở và theo nội dung yêu cầu của phụ huynh là điều trị tốt nhất, tối đa nhất việc để lại sẹo trên cơ thể ở các cơ sở y tế trong nước và quốc tế.

Trong thời gian diễn ra sự việc, cơ sở mầm non Vạn Phúc đã nhận khuyết điểm và chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước các cấp về việc chưa báo cáo kịp thời cũng như đã để xảy ra sự việc mất an toàn cho trẻ.

Với sự việc đã xảy ra, Phòng GD&ĐT cho biết, đã báo cáo UBND quận và Sở GD&ĐT Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo.

Quận Ba Đình đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với Phòng Y tế, UBND phường Cống Vị để hoàn thiện hồ sơ xác minh. Đề nghị UBND phường mời chủ cơ sở và phụ huynh của trẻ tới làm việc.

Phòng GD&ĐT quận Ba Đình chỉ đạo chủ cơ sở và giáo viên tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, xin lỗi đồng thời khắc phục các hậu quả do sơ ý dẫn đến việc cháu bị bỏng gồm: Chi phí, viện phí, chăm sóc và tạo điều kiện cho cháu tiếp tục đi học hỗ trợ kinh phí học tập trong thời gian đầu.

Trước sự việc mất an toàn đối với trẻ mầm non vừa xảy ra, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình cũng đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tăng cường chấn chỉnh công tác an toàn, an ninh trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Trao đổi với PV, chị Lãnh Thị Hoàng Diệp, mẹ của cháu bé cho biết, sau 3 ngày điều trị vết bỏng nước sôi 3% độ II, III vùng cổ, ngực, vai phải, chị đã cho con xuất viện để điều trị thuốc ở cơ sở đông y. Điều chị lo lắng sẽ để lại vết sẹo lớn cho con nên có mong muốn được cơ sở mầm non viết cam kết có đóng dấu là nhằm đảm bảo việc điều trị sẹo về sau cho trẻ.