Hà Nội: Trẻ 9 tháng tuổi bị bỏng tại cơ sở mầm non, chủ trường nói: 'Sự việc rất nhỏ'

Ngày 27/3, trao đổi với PV Tiền Phong, chị Lãnh Thị Hoàng Diệp, phụ huynh của cháu L.N.A, 9 tháng tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, chị rất đau lòng và bức xúc khi gửi con đến cơ sở Mầm non tư thục Vạn Phúc chưa lâu vì gặp tai nạn bỏng nước sôi dẫn đến bỏng mức độ 3.

Chị Diệp kể, gia đình cho con nhập học tại trường từ ngày 4/3 và được nhân viên làm thủ tục tiếp nhận, phân lớp.

Con đến trường bình thường đến ngày 18/3, chị nhận được điện thoại của cô giáo phụ trách lớp là cô Nguyễn Thị Thảo thông báo con bị bỏng và con được đưa đến một bệnh viện tư gần trường. Thời điểm đó, chị Diệp đang đi công tác chưa thể về ngay nên nhờ người nhà đến viện.

Ngay sau khi kiểm tra ở bệnh viện tư thục, gia đình được thông báo con sẽ được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán, trẻ bị bỏng tổn thương ít hơn 10% bề mặt cơ thể. Mô tả chi tiết, bỏng nước sôi 3% độ II, III vùng cổ, ngực, vai phải.

Cũng theo chị Diệp, trong những ngày con điều trị tại bệnh viện, nhà trường có cắt cử 2 cô giáo thay nhau phụ trách chăm sóc con và thanh toán viện phí. Sau đó, chị Diệp cho con ra viện để đến chữa trị tại cơ sở đông y đến nay.

Trong quá trình con điều trị vết thương, chị Diệp yêu cầu cơ sở giáo dục mầm non phải làm rõ nguyên nhân vì sao con gặp tai nạn thương tích tại trường đồng thời nhà trường phải có bản cam kết về việc đảm bảo trách nhiệm chữa trị cho trẻ đến khi hoàn toàn bình phục.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chị mới chỉ nhận được một bản tường trình của cô giáo. Khi trao đổi với quản lí của trường, người này không chấp nhận viết cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự việc đối với trẻ.

“Tôi gửi con đến trường với hi vọng được các cô chăm sóc an toàn nhưng điều cháu nhận lại là bị bỏng rất đau đớn, thiệt thòi. Những ngày qua, cháu liên tục quấy khóc, bản thân tôi đang phải nghỉ việc trông con ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Gia đình tôi chưa yêu cầu và cũng chưa nhận bất cứ một phương án bồi thường nào từ phía nhà trường. Điều tôi rất lo lắng là sau khi khỏi vết thương, phần bỏng lan rộng sẽ để lại sẹo lớn. Vậy nhưng, khi yêu cầu trường cam kết điều trị cho đến khi con khỏi hẳn, bao gồm cả điều trị vết sẹo về sau lại bị cho là vô lí”, chị Diệp nói.

Chị Diệp mong muốn, sau sự việc xảy ra, nhà trường phải có cam kết chịu trách nhiệm để con nhanh chóng bình phục và hạn chế việc để lại sẹo về sau cho trẻ.

Chỉ là việc không may?

Hai cô giáo trông giữ trẻ là cô Thảo và cô Trang cũng đã có bản tường trình về sự việc. Theo bản tường trình, khi cô giáo đang trông một số trẻ khác thì cô Thảo đi pha sữa cho L.N.A. Trong quá trình pha sữa, cô giáo để bình nước nóng ở ghế và trẻ chơi gần ở đó bò đến kéo chân ghế làm đổ bình nước gây bỏng. Chúng tôi rất hoảng sợ liền báo cáo quản lí phối hợp gia đình đưa trẻ đến bệnh viện".

Trong bản tường trình, hai cô giáo cũng bày tỏ sự ân hận khi đã để ra sự việc gây mất an toàn cho trẻ đồng thời cam kết sẽ chăm sóc con trong những ngày ở viện.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Minh Châu, nhận là chủ cơ sở Mầm non tư thục Vạn Bảo khẳng định, có sự việc trẻ bị bỏng khi cô giáo đang pha sữa và cho đó là “không may xảy ra”. "Bình thường khu vực đun nước ở tầng 4 nhưng hôm xảy ra sự việc là do giáo viên đun nước pha bình sữa phụ huynh mang đến", theo bà Châu.

Bà Châu cho rằng, cơ sở giáo dục biết sự việc là do mất an toàn cho trẻ nên đã thiện chí cử giáo viên chăm sóc, trả hơn 10 triệu tiền viện phí và chi phí chữa trị cho trẻ. Phía nhà trường cũng đã họp và đình chỉ 2 giáo viên để xảy ra sự việc mất an toàn cho trẻ.

Tuy nhiên, bà Châu cho rằng, phụ huynh yêu cầu nhà trường làm cam kết cho trẻ đi thẩm mỹ để khỏi sẹo là vô lí. “Tôi có thể mua cho con lọ chống sẹo chứ đòi đi thẩm mỹ thì thà đóng cửa trường còn hơn”, bà Châu nói.

Trả lời câu hỏi của PV, sau khi sự việc xảy ra, cơ sở đã báo cáo cơ quan quản lí hay chưa? Bà Châu nói rằng: “Đây là việc rất nhỏ, Sự việc xảy ra ở trường mầm non là bình thường".

Được biết, cơ sở Mầm non Vạn Bảo có địa chỉ tại số 71, Phan Kế Bính, quận Ba Đình, Hà Nội. Cơ sở này có khoảng 40 trẻ, trẻ nhỏ nhất là 9 tháng tuổi.