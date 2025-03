Hà Nội: Phụ huynh bức xúc vì giáo viên mầm non đánh trẻ, 3 cô giáo bị cho thôi việc

TPO - Phụ huynh Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) tố con đi học bị giáo viên đánh nhiều lần vào mặt, đầu, tay. Sau sự việc, trường học này đã có quyết định cho 3 cô giáo nghỉ việc.

Chị Dương Thị Ngọc Quỳnh, phụ huynh của cháu Đ.M.K đang theo học tại lớp Moon reggio, Trường mầm non Einstein Academy có địa chỉ tại tòa N02 khu đô thị New Horizon, quận Hoàng Mai, Hà Nội có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc con đi học bị giáo viên mầm non đánh nhiều lần.

Theo chị Quỳnh, từ ngày 10 - 17/3, khi đi học về con có biểu hiện hoảng sợ và không muốn học vì bị cô giáo đánh. Buổi tối đi ngủ, con có biểu hiện hoảng loạn và khóc đêm.

Ngày 19/3, chị Quỳnh đến trường Mầm non Einstein Academy trao đổi với giáo viên nhưng các cô giáo đều khẳng định, không có chuyện đánh trẻ.

Nghi ngờ giáo viên đánh trẻ nên ngày 20/3, chị Quỳnh báo cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu nhà trường trích xuất camera. Sau khi lấy được dữ liệu trích xuất từ camera nhà trường, chị Quỳnh tá hoả vì thấy trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy, con và các bạn khác trong lớp nhiều lần bị các cô giáo đánh vào lưng, đầu, tay. Theo chị Quỳnh, hậu quả là con bị tổn thương về tâm lý và rất sợ đi học, luôn nói đến trường là bị các cô đánh rất đau.

Trao đổi với PV Tiền Phong, chị Quỳnh bức xúc nói: “Trong ngày hôm nay sẽ đưa con đi khám sức khoẻ vì con liên tục khóc đêm và có tâm lí hoảng sợ khi nói đến đi học. Chúng tôi gửi con đến trường học, không chấp nhận việc giáo viên bạo hành”.

Buộc thôi việc 3 giáo viên

Được biết, ngay sau đó, Trường Mầm non Học viện Anh-Xtanh đã có báo cáo về sự việc, trong đó thừa nhận, các cô giáo đã đánh trẻ.

Theo báo cáo của trường mầm non này, ngày 20/3 đã xác nhận được giáo viên có hành vi không chuẩn mực đối với học sinh.

Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác của ba giáo viên phụ trách lớp Moon Reggio gồm các cô: Lê Thị Oanh, Trần Thị Là, Nguyễn Thị Thư đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 21/3, sau khi xem xét và nhận thấy hành vi vi phạm của các giáo viên như dùng tay tác động vào má, vai, chân, tay (không để lại dấu vết)... học sinh trong quá trình tổ chức các hoạt động, nhà trường đã ra quyết định buộc thôi việc đối với các cá nhân liên quan.

Các giáo viên này hiện đang tiếp tục làm việc với lực lượng công an để xác minh vụ việc.

Về phía nhà trường, ngay khi xảy ra vụ việc Ban giám hiệu mong muốn được gặp gỡ và xin lỗi tới trẻ và gia đình của bé đồng thời tổ chức họp phụ huynh lớp Moon Reggio để làm rõ các thông tin liên quan và cam kết quản lý sát sao các hoạt động chăm sóc, giáo dục để phụ huynh an tâm.