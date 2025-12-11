Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân Cầu Kiệu

P.V

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tham gia chương trình đi bộ vận động Quỹ Xã hội phường Cầu Kiệu năm 2025 với vai trò nhà tài trợ chính, đóng góp 200 triệu đồng vào ngân sách Quỹ Xã hội và trao tặng 500 suất khám bệnh miễn phí cho người dân địa phương.

image001-1235.jpg
ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (ở giữa, áo trắng) trao tặng ngân sách đóng góp cho Quỹ Xã hội và 500 suất khám miễn phí cho người dân phường Cầu Kiệu. Ảnh: BVCC

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của bệnh viện, hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao với chi phí hợp lý, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp cuối năm.

Đại diện bệnh viện cho biết, việc đồng hành cùng phường Cầu Kiệu không chỉ là hoạt động tài trợ mà còn là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Hoàn Mỹ Sài Gòn - lấy người bệnh và sức khỏe cộng đồng làm trung tâm. Sự kiện cũng đánh dấu hành trình dài gắn bó của bệnh viện với địa phương, nơi Hoàn Mỹ Sài Gòn đặt trụ sở và phát triển, đồng hành cùng đời sống y tế và sinh hoạt của người dân khu vực.

Đồng hành cùng cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực

Sáng 07/12/2025, hơn 100 nhân viên y tế của Hoàn Mỹ Sài Gòn tham gia sự kiện đi bộ cùng gần 1.500 vận động viên thuộc nhiều đơn vị trên địa bàn, lan tỏa tinh thần vận động và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

image002-8368.jpg
Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tham gia Cuộc đi bộ vận động Quỹ xã hội phường Cầu Kiệu năm 2025. Ảnh: BVCC

Hoạt động này tiếp nối chuỗi chương trình cộng đồng mà Hoàn Mỹ Sài Gòn thực hiện trong năm 2025, bao gồm đồng hành y tế tại các sự kiện cộng đồng quy mô lớn như Lễ Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, các giải thể thao, hoạt động ngoài trời của các doanh nghiệp và cơ quan báo chí tại TP.HCM. Trong đó, bệnh viện bố trí xe cấp cứu và đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình & Cấp cứu túc trực, nhằm hỗ trợ y tế khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho người tham gia.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ: “Cùng với các chương trình tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư, bệnh lý tim mạch… dành cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em diễn ra định kỳ và thường niên tại khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng phường Cầu Kiệu trong các hoạt động chung tay góp sức tạo nên chính sách xã hội tốt hơn, đặc biệt là vào dịp cuối năm chính là một mục tiêu quan trọng trong sứ mệnh chung của Hoàn Mỹ, thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống và chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn.”

Dấu ấn thương hiệu Hoàn Mỹ tại TP.HCM

Trải qua 26 năm hoạt động tại tuyến đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu), Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc của người dân khu vực. Bệnh viện nhiều năm liền nằm trong Top 10 bệnh viện có chất lượng tốt nhất TP.HCM (đánh giá theo 83 tiêu chí Bộ Y tế).

image003-2580.jpg
Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành thương hiệu gần gũi với người dân phường Cầu Kiệu. Ảnh: BVCC

Về năng lực chuyên môn, bệnh viện sở hữu phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2022, chứng nhận chuẩn quốc tế Six Sigma VP, hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero và hệ thống chụp - can thiệp mạch DSA hai bình diện Innova IGS 630 Autoright™ tích hợp trí tuệ nhân tạo, phục vụ hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị.

Năm 2025, Hoàn Mỹ Sài Gòn là một trong 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế ACHSI, cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc đồng hành cùng chương trình gây quỹ địa phương một lần nữa khẳng định vai trò của Hoàn Mỹ Sài Gòn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố vị thế của bệnh viện như một thương hiệu y tế gắn bó với đời sống người dân TP.HCM.

Hằng năm, UBND phường Cầu Kiệu triển khai các chương trình gây quỹ xã hội nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc đi bộ vận động Quỹ Xã hội phường Cầu Kiệu năm 2025 là hoạt động trọng điểm, thu hút nhiều cơ quan, doanh nghiệp và mạnh thường quân tham gia đóng góp, với mục tiêu lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

P.V
#Bệnh viện Hoàn Mỹ #Cầu Kiệu #sức khỏe cộng đồng #từ thiện #y tế

