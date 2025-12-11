Ra mắt tổ chức khoa học uy tín - Định hình chiến lược phát triển y tế Thành phố

Ngày 10/12/2025, Hội Khoa học Sức khỏe TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Hội trường Lotus - Lầu 4, Bệnh viện Quốc tế City, đánh dấu cột mốc quan trọng sau khi hợp nhất Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương và Hội Khoa học Sức khỏe tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND của UBND TP.HCM và chỉ đạo của Sở Nội vụ tại Công văn số 9972/SNV-TCCB&TCPCP.

Được tiến hành với 01 phiên nội bộ và 01 phiên chính thức, Đại hội đã quy tụ sự tham dự của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế cùng đại diện nhiều bệnh viện và đơn vị chuyên môn.

Đại hội không chỉ ghi dấu sự ra mắt của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập trên cơ sở tự nguyện, quy tụ các tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực y học, sinh học và những ngành liên quan đến chăm sóc - nâng cao sức khỏe mà còn Hội còn hướng đến mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy hợp tác chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động, [1] với mục tiêu nhằm truyền thông trong y tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phụng sự cộng đồng.

Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu: “Thay mặt Ban Chấp Hành, hội viên, tôi trân trọng cảm ơn những chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo. Đây là nguồn động lực lớn để Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học sức khỏe, truyền thông trong y tế. Chúng tôi cam kết cụ thể hóa các định hướng thành hành động thiết thực, phát huy trí tuệ tập thể và sức mạnh hợp tác để hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, đóng góp vào sự phát triển của ngành Y tế Thành phố.”

Trong khuôn khổ Đại hội, ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City, Thành viên Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030 chia sẻ: “Bệnh viện Quốc tế City vinh dự đồng hành cùng Đại hội. Chúng tôi tin rằng Hội sẽ trở thành chiếc cầu nối quy tụ tri thức, lan tỏa giá trị nghiên cứu và hun đúc tinh thần đổi mới trong cộng đồng khoa học. Với trách nhiệm của một đơn vị y tế chuẩn quốc tế, Bệnh viện Quốc tế City cam kết sẽ đồng hành, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho sự phát triển của Hội và cho sức khỏe cộng đồng.”

Phiên nội bộ: Kiện toàn tổ chức - Đặt nền móng vận hành

Phiên làm việc nội bộ đã được tiến hành nghiêm túc với các nội dung quan trọng: thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc, bầu Đoàn Chủ tịch - Đoàn Thư ký. Cùng việc 100% đại biểu nhất trí với tiêu chuẩn, số lượng và danh sách nhân sự của Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phiên chính thức: Trang trọng - Chuẩn mực - Mang tầm vóc chiến lược

Phiên được mở đầu với nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, khẳng định sự quan tâm sâu rộng của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cơ sở y tế đối với sự ra đời của Hội. Báo cáo kết quả phiên trù bị tiếp tục củng cố nền tảng tổ chức, là bước đi cần thiết trước khi bước vào các nội dung trọng tâm của Đại hội.

Trình bày báo cáo - Định hướng cho nhiệm kỳ 2025-2030

Một nội dung trọng tâm của Đại hội là Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 do ThS.BS Trần Quốc Thành trình bày, đã nêu rõ định hướng:

● Hoàn thiện tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch

● Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố học thuật

● Thúc đẩy hợp tác liên ngành và hợp tác quốc tế

● Tổ chức đào tạo - hội thảo - cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế

● Tham vấn khoa học, truyền thông y tế góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố

Phần thảo luận nhận được nhiều đóng góp chuyên môn sâu sắc, khẳng định quyết tâm của Hội trong việc trở thành tổ chức khoa học uy tín, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Y.

Tập thể BCH được Sở ban ngành tặng hoa

Hành trình Tôn vinh - Tri ân

Đại hội đã trang trọng trao Chứng nhận và Biểu trưng Chủ tịch Danh dự của Hội cho Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, Trưởng ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangri-La, tri ân đóng góp nền tảng, tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành bền bỉ dành cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, Đại hội gửi lời tri ân đến các lãnh đạo và đại biểu có nhiều đóng góp quan trọng cho Hội (PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Minh Châu - Nguyên Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, Nguyên phó Giám đốc sở KH Bình Dương; ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City), các Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử, và các nhà tài trợ đã có đóng góp tâm huyết đưa hoạt động của Hội ngày càng hoàn thiện hơn.

Chủ tịch Hội tri ân PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương & ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City

Ký kết hợp tác - Thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo

Trong khuôn khổ Đại hội, Hội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) hướng tới việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức và ứng dụng khoa học vào thực tiễn với:

● Viện Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học - Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City

● Viện Nghiên cứu Miễn dịch học, Gene, Liệu pháp tế bào

● Công ty Cổ phần Dược phẩm APIMED

● Công ty TNHH Dược phẩm Việt Long

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với sự thống nhất tuyệt đối, đại hội đã bầu ra:

● Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch Danh dự

● Ông PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội

● Ông ThS.BS. Trần Quốc Thành - Phó Chủ tịch thường trực Hội

NGND. TS. Đặng Huỳnh Mai - UV Đoàn chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Chủ tịch & Phó Chủ tịch thường trực Hội

ThS. Trần Trọng Tuyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM tặng hoa chúc mừng

Phiên bế mạc diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra hành trình phát triển mới với với những đóng góp thiết thực cho y tế, khoa học và giáo dục sức khỏe, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.