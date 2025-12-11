Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Tìm lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ dị tật hàm mặt

Nguyễn Thảo

Trẻ em bị dị tật môi, hở vòm (hàm ếch), dị tật hàm mặt và các dị tật khác sẽ được khám sàng lọc. Bên cạnh đó, sẽ phẫu thuật chỉnh hình cho 80 - 100 bệnh nhân.

Chương trình được triển khai tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Trong 5 ngày, từ ngày 13 đến 17/12/2025, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) sẽ diễn ra chương trình phẫu thuật nụ cười cho trẻ em có dị tật khe hở môi-vòm miệng, dị tật hàm mặt và các dị tật khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thống nhất triển khai chương trình này. Chương trình do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp Tổ chức Operation Smile Việt Nam triển khai tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Chương trình nhằm mang lại cơ hội điều trị cho trẻ em và người bệnh mắc khe hở môi – hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác, giúp họ có cơ hội sở hữu nụ cười trọn vẹn và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chương trình phẫu thuật nụ cười lần này mở rộng đối tượng tiếp nhận, bao gồm bệnh nhân dị tật bẩm sinh khe hở môi (từ 4 tháng và cân nặng từ 6,5kg trở lên) -vòm (hàm ếch) từ 12 tháng tuổi và cân nặng từ 9,5kg trở lên) chưa được phẫu thuật; bệnh nhân di chứng dị tật bẩm sinh khe hở môi-vòm (hàm ếch) các độ tuổi (sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi); bệnh nhân thừa ngón (tay, chân) bẩm sinh từ 5 tuổi trở lên; bệnh nhân bị dị tật sụp mí mắt bẩm sinh (không phải bệnh lý nhãn khoa) 5 tuổi trở lên.

Khoảng 120 - 150 trẻ bị dị tật môi, hở vòm (hàm ếch), dị tật hàm mặt và các dị tật khác được hỗ trợ khám sàng lọc, trong đó phẫu thuật chỉnh hình cho 80 - 100 bệnh nhân.Tiêu chí để được phẫu thuật là tất cả các trẻ không có bệnh bẩm sinh như bệnh tim, động kinh, thần kinh… và không bị ốm, sốt hoặc viêm nhiễm trong thời điểm đi khám.

Người tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật, một phần chi phí ăn ở và đi lại cho bệnh nhân và người nhà trong suốt thời gian điều trị. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian khám sàng lọc sẽ diễn ra từ 7 giờ ngày 13/12/2025. Thời gian phẫu thuật diễn ra từ ngày 14-17/12/2025 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

