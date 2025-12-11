Bé trai vỡ ruột thừa, nguy kịch vì bị nhầm mắc rối loạn tiêu hóa

TPO - Ngày 11/12, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, cứu sống bé trai 3 tuổi trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vì ruột thừa bị viêm đã vỡ trước đó khoảng 10 ngày. Bệnh nhi đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết, tắc ruột và tử vong.

Theo bệnh sử, 10 ngày trước khi nhập viện, bé N.K. (3 tuổi) liên tục đau bụng từng cơn, bỏ ăn, quấy khóc và sốt nhẹ. Gia đình cho rằng con bị rối loạn tiêu hóa nên đưa đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân gần nhà và được bác sĩ cho thuốc về uống. Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng diễn tiến nặng, đến ngày thứ 10, bụng bệnh nhi trướng to, nôn ói liên tục và không thể ăn uống.

Bệnh nhi được các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật nội soi cấp cứu giúp qua cơn nguy kịch

Khi được chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2, trên hình ảnh siêu âm và CT-Scan, các bác sĩ phát hiện khối áp xe lớn chiếm vùng hố chậu bên phải, lan rộng do ruột thừa của bé đã vỡ từ nhiều ngày trước. Quá trình viêm lan tỏa gây chèn ép, dẫn tới tắc ruột.

Theo các bác sĩ đây là giai đoạn bệnh đã rất nặng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng máu và suy đa cơ quan nếu không xử trí khẩn cấp. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi.

BS Nguyễn Hiền, khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, bằng phương pháp nội soi, ê kíp đã phải hút và rửa sạch lượng lớn dịch mủ, đồng thời tách các quai ruột bị dính và cắt bỏ phần ruột thừa hoại tử cho bệnh nhi.

Nhờ được chẩn đoán và can thiệp khẩn nguy, ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, bé K. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hiền, viêm ruột thừa ở trẻ nhỏ rất dễ bị bỏ sót vì ba lý do chính: Trẻ dưới 5 tuổi hiếm khi có triệu chứng điển hình như người lớn. Các bé không biết mô tả chính xác vị trí đau và dấu hiệu bệnh dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm trùng siêu vi. Sự “đánh lừa” này khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi ruột thừa đã vỡ và gây áp xe, nhiễm trùng nặng hoặc tắc ruột như trường hợp bé K.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, phẫu thuật nội soi ngày nay được xem là tiêu chuẩn vàng trong ngoại nhi, mang lại nhiều lợi ích như giảm đau sau mổ, hồi phục nhanh, thời gian nằm viện ngắn và nguy cơ nhiễm trùng thấp. Hình ảnh nội soi cũng giúp bác sĩ đánh giá chính xác mức độ lan rộng của ổ viêm. Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi đã giúp ê kíp bác sĩ thành công trong việc cứu chữa cho bé K.

Tuy nhiên, ông Thạch cho biết phẫu thuật nội soi ở trẻ em đòi hỏi tay nghề cao, bởi phẫu trường nhỏ khiến việc thao tác khó khăn hơn nhiều so với người lớn.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan trước bất kỳ cơn đau bụng nào của trẻ, đặc biệt khi kèm theo sốt kéo dài, bỏ ăn, nôn ói, mệt mỏi, đau tăng dần hoặc bụng trướng. Viêm ruột thừa ở trẻ có thể tiến triển âm thầm nhưng rất nhanh, và mỗi giờ chậm trễ đều làm tăng nguy cơ vỡ ruột thừa, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng máu và thậm chí tử vong. Đưa trẻ đến bệnh viện sớm là biện pháp duy nhất để tránh các biến chứng nguy hiểm này.